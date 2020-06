Inter-Sassuolo 3-3, dichiarazioni post-partita Conte: “Anche questa volta troppo spreconi. I ragazzi hanno dato tutto”.

Termina 3-3 il match tra Inter e Sassuolo valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Ai nerazzurri non bastano le reti di Lukaku, Biraghi e Borja Valero, dopo l’iniziale vantaggio firmato Caputo gli ospiti agguantano il doppio pareggio prima con Berardi poi con Magnani.

Un Antonio Conte molto amareggiato ha così analizzato il match dei suoi nel post-partita: “Per l’ennesima volta abbiamo creato tanto concretizzando molto poco. Il rammarico è tanto, soprattutto perché a pochi minuti dal termine, la partita l’abbiamo rimessa sulla giusta carreggiata. Dietro abbiamo concesso tanto, e in avanti sprecato troppo”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Gli errori: “Su tutti i nostri gol subiti ci sono errori personali non indifferenti. Nello spogliatoio, però, non ho detto nulla ai ragazzi, i quali sono molto amareggiati, soprattutto perché hanno dato tutto. Sicuramente analizzeremo le diverse situazioni e cercheremo di migliorarci”.

Obbiettivi futuri: “Lavorare, lavorare, lavorare, questa è l’unica cosa che posso dire. Solamente così si può alzare l’asticella e far crescere questo gruppo. La mentalità vincente che voglio trasferire parte anche da qui. Dal campo bisogna uscire senza rimpianti, non come oggi. Da adesso in poi voglio pensare solamente a vincere tutte le prossime partite, dove arriveremo lo scopriremo alla fine”.

