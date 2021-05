Inter-Sampdoria dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 08-05-2021

Dove vedere Inter – Sampdoria, match valido per la 35° giornata di Serie A, sabato 8 maggio alle ore 18:00. La partita Inter – Sampdoria sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Dopo l’ufficialità dello Scudetto numero 19 arrivato con 4 giornate d’anticipo, i nerazzurri neo campioni d’Italia si apprestano a chiudere al meglio possibile la stagione. A San Siro arriva la Sampdoria, che all’andata aveva inflitto alla squadra di Conte l’ultimo KO in campionato, risalente appunto a un girone fa. Possibile ampio turnover per l’Inter, iniziale panchina per Quagliarella tra le fila blucerchiate. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

11 anni dopo l’Inter può nuovamente festeggiare lo Scudetto e fregiarsi del titolo di Campioni d’Italia. Ufficialità arrivata nel weekend scorso, quando l‘Atalanta non è andata oltre il pari contro il Sassuolo e ha consegnato alla squadra di Conte la certezza del titolo.

Uno Scudetto meritato che ha premiato la squadra più costante nel rendimento e che ha trovato nella forte identità tattica, nella solidità difensiva e nella forza complessiva di un ottimo 11 le chiavi della vittoria. Non tutto è girato alla perfezione, ci sono stati alti e bassi nella mentalità altalenante e in una proposta di gioco da migliorare e affinare. Ma questi ultimi quattro turni saranno di festa per l’Inter, in attesa della preparazione della prossima stagione.

A San Siro arriva la Sampdoria di Claudio Ranieri, ultima squadra ad aver dato un dispiacere ai nerazzurri in campionato, lo scorso 6 gennaio. I blcuerchiati sono noni, aritmeticamente salvi a 45 punti e senza più reali obiettivi dopo un campionato regolare e senza patemi, che ha mostrato una squadra solida e con buona base tecnica. La rincorsa al 7° posto della Roma che varrebbe la Conference League dista 10 punti, rimonta francamente impossibile. Pià plausibile che la squadra di Ranieri voglia proteggere la posizione ed evitare il sorpasso del Verona 10° a 42 punti in classifica.

Ultime sulle formazioni di Inter – Sampdoria

Possibilissimo ampio turnover in casa nerazzurra, che nella prima giornata di campionato da neo Campioni d’Italia darà spazio a qualche riserva. Handanovic confermato sui pali, Skriniar e Bastoni in difesa, Ranocchia al posto di de Vrij. Avvicendamento sulle fasce con Darmian e Young che prendono il posto di Hakimi e Perisic. A centrocampo Gagliardini rileva Barella, confermati Brozovic ed Eriksen. In avanti sempre Lukaku, Sanchez favorito su Lautaro.

Nessuna assenza tra squalifiche ed infortuni per Ranieri, che ha tutti a disposizione per la sfida di Milano. Recuperato anche Quagliarella, che siederà in panchina. Classico 4-4-2 con Audero tra i pali, difesa con Augello, Colley, Tonelli e Berszynski. A centrocampo Adrien Silva e Thorsby con Jankto e Candreva sulla fasce. Keita e Gabbiadini in avanti. Panchina per Damsgaard, Torregrossa, Ekdal, Verre e Ramirez.

Probabili formazioni di Inter – Sampdoria

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, Ranocchia, Skriniar, Young, Eriksen, Brozovic, Gagliardini, Darmian, Sanchez, Lukaku

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Augello, Colley, Tonelly, Bereszynski, Jankto, Adrien Silva, Thorsby, Candreva, Keita, Gabbiadini.

Come vedere Inter – Sampdoria in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Inter – Sampdoria

Data: sabato 8 maggio 2021

Orario: 18:00

Canali TV: Sky Sport Serie A (canale 202)

Streaming: Sky Go, Now Tv

La partita Inter – Sampdoria, match valido per la 35° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (canale 202). La partita sarà disponibile anche in streaming per i clienti Sky sulla piattaforma Sky Go. Match disponibile sempre in streaming sulla piattaforma a pagamento Now Tv.

Precedenti e statistiche di Inter – Sampdoria

Secondo confronto stagionale tra Inter e Sampdoria. L’andata vide la vittoria dei blucerchiati per 2-1, che inflissero la seconda e finora ultima sconfitta in campionato dei nerazzurri. La squadra di Ranieri andò in doppio vantaggio grazie ai gol degli ex Candreva e Keita, Inter che aveva accorciato con de Vrij. L’ultimo precedente vittorioso della Samp a San Siro, risale alla stagione 2016/2017, quando i liguri si imposero 2-1 con i gol di Schick e Quagliarella. Di D’Ambrosio il gol nerazzurro.

