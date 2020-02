Inter-Sampdoria, conferenza stampa Conte: “Affronteremo una squadra forte e allenata bene, sarà dura”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Per il tecnico tanti gli argomenti d’analisi: dal possibile cambio modulo e la situazione singoli, passando per la serrata sfida scudetto.

Sulla gara: “Giocheremo contro una squadra viva e in salute come la Sampdoria. Il loro ultimo risultato non rispecchia i valori di quella che è una squadra in salute e allenata da un grande tecnico come Ranieri. In più in rosa hanno un calciatore come Quagliarella che anno dopo anno ci delizia di colpi di classe immensa. Dovremo stare molto attenti”

Stanchezza Europa League: “Giocare settimana in settimana due partite non sarà facile, ma se si vuole diventare grande squadra ci si deve fare abitudine”.

Corsa scudetto: “Oltre a Lazio e Juventus c’è anche l’Atalanta per il tricolore. Noi dovremo continuare sulla nostra strada, ragionando partita dopo partita. Soltanto così riusciremo a rialzarci anche quando ci saranno delle cadute”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Cambio modulo: “Il cambio modulo dipenderà solamente dalle certezze che riuscirò a ricavarmi allenamento dopo allenamento. Le cose devono essere provate e riprovate prima di essere attuate in campo”.

Situazione Lautaro Martinez: “Non c’è nessuna distrazione esterna per Lautaro. Stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni, serio, che si allena al meglio giorno dopo giorno. Sono dell’idea che sta facendo bene, basti pensare ai margini di crescita che ha avuto rispetto allo scorso anno”.

Allarme Corona Virus: “Bisogna essere sempre equilibrati in ciò che viene detto. Creare fomentazione non serve, così come non serve sottovalutare il problema. Abbiamo autorità sanitarie all’opera, che ci diranno come ovviare al meglio a questa situazione”.

