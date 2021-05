Inter-Sampdoria 5-1, dichiarazioni post-partita Conte: “Vincere a Milano con l’Inter non è roba per tutti. Successo dedicato ai tifosi”

Termina 5-1 per l’Inter il match contro la Sampdoria valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Gagliardini, Sanchez con una doppietta, Pinamonti e Lautaro Martinez. Non basta il gol del momentaneo 2-1 di Keita Balde alla Sampdoria.

Un Antonio Conte molto soddisfatto ha così analizzato il traguardo raggiunto dai suoi nel post-partita: “La gioia per ciò che stiamo vivendo è immensa. Festeggiamenti del genere mancavano da troppi anni, e finalmente abbiamo regalato una gioia e un soddisfazione grande ai nostri tifosi. Se lo meritano”.

Il percorso: “Abbiamo lavorato tanto e sofferto altrettanto. Ricordarsi la parte finale è troppo facile, dietro però ci sono tanti sforzi. In questi 2 anni abbiamo ridato credibilità alla storia di questa squadra”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Crescita dei singoli: “Secondo il mio parere c’è stato tanto profitto nell’operato fatto. La rosa non è cresciuta solamente sul campo, acquisendo mentalità vincente, ma anche sul saper esprimere il meglio delle proprie qualità. Il mio nome porta aspettative, e onestamente credo che queste siano state soddisfatte sia dal punto di vista collettivo che individuale”.

Ultime 3 giornate: “Spero che la squadra possa vincere tutte le altre parte rimanenti. Conoscete la mia testa, ed è già focalizzata sulle prossime gare. Ora testa alla Roma, non sarà facile”

Auto elogio: “In cosa sono stato bravo durante questa annata? A non mollare di una virgola. Penso di aver fatto un ottimo lavoro qui all’Inter in questi 2 anni. Vincere a Milano con l’Inter non è roba per tutti”.

Pinamonti: “Per me Andrea è tra i calciatori che è cresciuto di più. Ad oggi lo ritengo un calciatore quasi completo, bravo a tenere palla ed attaccare alle spalle dell’avversario. Lui è consapevole di chi ha davanti, ma in futuro sono convinto possa diventare un top”.

Migliori Bookmakers AAMS