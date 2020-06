Inter-Sampdoria 2-1, dichiarazioni post-partita Conte: “Vittoria meritata, ma serve più cattiveria sotto porta”

Termina 2-1 per l’Inter il match contro la Sampdoria valido per la venticinquesima giornata di recupero del campionato di Serie A. A segno per i nerazzurri Lukaku e Lautaro Martinez. Non basta il gol di Thorsby alla squadra di Ranieri.

Un Antonio Conte molto carico ha così analizzato il match nel post-partita: “Sportivamente parlando l’avversario va ammazzato prima. Così come contro il Napoli, anche oggi abbiamo creato tanto, ma finalizzato poco. La differenza stasera, sta nel fatto di essere riusciti a vincere, ma un episodio sfortunato nel finale, su una possibile palla inattiva, avrebbe potuto trasformare in un attimo i complimenti in critiche”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Sul percorso da fare: “Se vogliamo tornare ad alzare trofei dobbiamo essere più cattivi e prestare più attenzione ai gol che concediamo. Per noi da qui alla fine del campionato saranno tutte finali. Le squadre che ci stanno sopra avranno possibilità di sbagliare, noi no. I miei ragazzi lo sanno, siamo a 6 punti dalla gloria e dobbiamo essere pronti a dare la vita”.

Su Eriksen: “Sono molto soddisfatto della sua prestazione e di quella di tutti gli altri suoi compagni. Anche Christian, però, ha avuto possibilità un paio di volte di poter concretizzare e non lo ha fatto”.

