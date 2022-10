Inter-Salernitana 2-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 2-0 per l’Inter il match contro la Salernitana valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Lautaro Martinez e Barella.

Gli avversari: “La vittoria è stata tutt’altro che semplice. La Salernitana è stata sul pezzo per tutto il match, ma nonostante ciò noi abbiamo corso davvero pochissimi rischi. Peccato per i gol sbagliati dobbiamo essere più cinici, ma ho poco da rimproverare ai ragazzi dopo le fatiche infrasettimanali con il Barcellona”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Periodo duro alle spalle: “Anche a Roma ho subito qualche critica, essendo anche quello un ambiente molto tosto. Fa parte del nostro percorso da tecnici. Quattro sconfitte in otto gare sono numeri che non fanno parte della storia dell’Inter e non avremmo voluto si verificassero, ma come sempre ho cercato di lavorare nel miglior modo e restare sereno per uscirne nel migliore dei modi”.

I singoli: “Asllani è in crescita, stessa cosa per Mkhitaryan. Entrambi stanno lavorando molto bene. Calhanoglu ha fatto nuovamente un’ottima gara da regista. Onana è da Inter, bravo lui a conquistare la mia fiducia. Presto riavremo anche Lukaku, che ha grandissima voglia di tornare”.