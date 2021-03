Inter, questione stadio: scoppia la lite tra Zhang e il sindaco Sala

Forte scontro verbale negli ultimi giorni tra la società interista e il sindaco Beppe Sala riguardo la ristrutturazione di San Siro, tema che non ha mai trovato una conclusione positiva nonostante il tempo passato.

Il botta e risposta frenetico, che ovviamente ha creato molta tensione tra le parti, è cominciato quando nei giorni scorsi il Sindaco di Milano ha mostrato preoccupazione per la situazione societaria neroazzurra attraverso le seguenti parole:” Fino al momento in cui l’Inter non avrà chiarito il suo destino, per noi le cose sono necessariamente ferme”.

Parole che ovviamente non hanno fatto piacere alla famiglia Zhang che attraverso un comunicato ha risposto immediatamente: “Troviamo le dichiarazioni del sindaco Sala offensive nei confonti della proprietà, irrispettose verso la storia del club e dei suoi tifosi e irrilevanti rispetto all’iter amministrativo del progetto di un nuovo stadio per Milano“.

Alla fine ,attraverso ulteriori dichiarazioni, Sala ha tenuto a chiarire che non era un attacco rivolto al club ma vista la lunga durata del progetto vuole essere sicuro del partner che avrà, la famiglia Zhang o un’altra proprietà.

Se l‘Inter in campo viaggia spedita, lo stesso non si può dire a livello societario dove non è ancora certa la scelta definitiva del gruppo di Nachino: cedere la quota di minoranza e restare al timone oppure vendere la maggioranza. Questo giustamente rallenta il processo per riammodernare San Siro. Allo stesso tempo le critiche di Sala sembrano ingiuste considerando che il nuovo stadio è un problema presente già da anni con Inter e Milan che hanno presentato il progetto diversi mesi fa.

In realtà questo non è solo una questione di San Siro ma anche di altri stadi come il Dall’Ara di Bologna, l’Olimpico di Roma e il Franchi di Firenze che tra l’altro ha portato a diverse accuse da parte di Rocco Commisso verso il comune fiorentino. Per ora tutti grandi progetti rimasti sulla carta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS