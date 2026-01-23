Inter – Pisa LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 22° Giornata

Dove vedere Inter – Pisa in Diretta Tv e Streaming Live, 22° Giornata Serie A, Venerdì 23 Gennaio ore 20:45.

La corsa Scudetto di Serie A potrebbe vivere un nuovo capitolo decisivo con la 22ª giornata, che si apre venerdì sera a San Siro con la sfida tra l’Inter capolista e il Pisa, attualmente penultimo in classifica.

L’Inter arriva al match dopo una serata complicata in Champions League con sconfitta contro l’Arsenal a San Siro, dove è stata superata sul piano del gioco, ma l’obiettivo adesso è voltare pagina e ritrovare subito concentrazione e risultati in campionato.

Formazioni Ufficiali di Inter – Pisa:

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu.

Pisa (3-4-2-1) Scuffet; Calabresi, Coppola, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino.

Guarda Inter – Pisa in Diretta su DAZN.

Dove vedere Inter – Pisa in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Inter – Pisa Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Inter – Pisa di Venerdì 23 Gennaio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Inter – Pisa su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Inter:

Martedì sera il divario di qualità e intensità si è visto in modo netto: l’Arsenal ha battuto l’Inter per 3-1 nella penultima giornata della fase campionato di Champions League, un risultato che ha lasciato i nerazzurri fuori dalle ambitissime prime otto posizioni quando manca una sola partita alla fine.

Per tenere viva la speranza di chiudere in zona qualificazione diretta, la squadra di Cristian Chivu sarà obbligata a vincere contro il Borussia Dortmund mercoledì prossimo, puntando tutto sull’ultimo appuntamento europeo.

Tornando alla Serie A, l’Inter capolista scenderà in campo venerdì a San Siro con tempi di recupero ridotti dopo la sconfitta di martedì, ma con un obiettivo chiaro: sfruttare il fatto di giocare per prima per provare ad allungare e portarsi a +6 in classifica.

In questa 22ª giornata, infatti, anche le dirette concorrenti sono attese da sfide delicate: il Milan secondo in classifica farà visita alla Roma nella Capitale, una squadra che all’Olimpico ha vinto sei delle ultime otto partite, mentre il Napoli sarà impegnato a Torino contro la Juventus.

Un incastro di risultati che potrebbe trasformare l’Inter nella grande favorita del turno, se riuscirà a fare bottino pieno.

Da questo punto di vista, lo storico recente del confronto con il Pisa spinge ulteriormente l’ottimismo nerazzurro: l’Inter ha infatti centrato sei vittorie consecutive contro i toscani, compreso il 2-0 dell’andata giocata nella 13ª giornata di questa stagione, dopo aver subito due ko consecutivi tra gennaio 1986 e novembre 1987.

Nonostante il trend favorevole, però, la partita non va sottovalutata: il Pisa resta infatti l’unica squadra del campionato a non aver ancora vinto in trasferta in questa stagione, un dato che può trasformare la gara in un test di pazienza e gestione per l’Inter, soprattutto considerando la stanchezza e la pressione del calendario.

Come arriva il Pisa:

Nonostante la squadra di Alberto Gilardino non riesca a vincere fuori casa da 10 partite, il dato che colpisce davvero è un altro: in questo periodo il Pisa, penultimo in classifica, è stato sconfitto soltanto tre volte, confermando una solidità sorprendente lontano dall’Arena Garibaldi.

Andando ancora più a fondo, i nerazzurri toscani hanno perso appena una volta nelle ultime trasferte, dopo i ko consecutivi contro Napoli (3-2) e Bologna (4-0) tra fine settembre e inizio ottobre.

Da quel momento in poi, l’unico passo falso esterno è arrivato a dicembre con lo 0-1 sul campo del Lecce, rendendo evidente come il Pisa sia diventato una squadra molto difficile da battere in trasferta.

Il segnale più chiaro della loro resistenza è che sei delle ultime sette partite giocate fuori casa sono finite in pareggio.

Un rendimento che racconta di una squadra capace di reggere l’urto e strappare punti, con una caratteristica particolare: il Pisa segna molto di più in trasferta rispetto a quanto riesca a fare in casa.

In trasferta, infatti, i toscani hanno messo a segno 14 gol totali, riuscendo a segnare due reti in sei partite diverse.

Numeri che contrastano nettamente con le difficoltà offensive all’Arena Garibaldi, dove in casa hanno trovato la via del gol appena due volte.

Nonostante l’attuale posizione da 19ª e il rischio di scivolare addirittura al 20º posto al termine della giornata, il Pisa resta comunque agganciato alla lotta salvezza: la distanza dalla sicurezza è di appena tre punti, un margine che mantiene ancora viva la speranza, anche se il bilancio complessivo è pesante, con una sola vittoria in 21 partite dal ritorno in Serie A.

A questo punto, la grande incognita è capire se la squadra di Gilardino riuscirà ad approfittare di un’Inter potenzialmente meno lucida e con la testa già rivolta alla sfida della prossima settimana contro il Borussia Dortmund, un appuntamento che potrebbe condizionare anche la gestione della gara di venerdì a San Siro.

Pronostico Inter – Pisa:

