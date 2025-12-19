Inter pensa al dopo Dumfries: Wesley della Roma entra nel mirino

Dumfries - Stadiosport.it

L’Inter sta iniziando a pianificare concretamente il futuro della corsia destra, alla luce dell’infortunio di Denzel Dumfries, che ha costretto il club nerazzurro a valutare alternative affidabili nel ruolo di esterno. L’operazione subita dall’olandese ha accelerato le riflessioni della dirigenza, sempre più orientata a individuare un profilo pronto ma con margini di crescita.

Wesley profilo seguito con attenzione

Secondo quanto filtra dall’ambiente nerazzurro, l’Inter avrebbe rimesso gli occhi sulla rosa della Roma, individuando in Wesley un possibile rinforzo. L’esterno brasiliano, classe 2002, è un titolare fisso nello scacchiere giallorosso di Gian Piero Gasperini e viene considerato a Viale della Liberazione un giocatore in grado di coprire il ruolo di Dumfries senza un calo evidente di rendimento.

Strategia in linea con la proprietà

Il profilo di Wesley rispecchia perfettamente i parametri fissati dalla proprietà interista: giovane, già abituato a palcoscenici di alto livello, con uno stipendio sostenibile intorno ai 2 milioni di euro a stagione. L’ostacolo principale resta però la valutazione della Roma, che non sembra intenzionata a sedersi al tavolo per cifre inferiori ai 30-35 milioni di euro.

Possibile contropartita tecnica

Per rendere l’operazione più sostenibile, l’Inter potrebbe inserire Davide Frattesi come contropartita. Il centrocampista continua a essere molto apprezzato dalla Roma, e il suo coinvolgimento potrebbe abbassare sensibilmente l’esborso economico complessivo, favorendo l’apertura di una trattativa concreta.

Dumfries operato, tempi di recupero incerti

L’urgenza di trovare una soluzione è aumentata dopo l’intervento chirurgico alla caviglia sostenuto da Dumfries martedì scorso presso la Fortius Clinic di Londra. Al momento non è stata definita una tempistica precisa per il rientro in campo, con nuovi aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Le parole di Dumfries

Lo stesso esterno olandese ha voluto rassicurare tifosi e ambiente, confermando il buon esito dell’operazione. Dopo aver parlato di un periodo difficile sul piano emotivo, Dumfries ha spiegato che l’intervento è riuscito e che ora l’obiettivo è concentrarsi totalmente sulla riabilitazione, per tornare in campo il prima possibile.

L’Inter, intanto, osserva il mercato e valuta con attenzione le mosse, consapevole che la fascia destra potrebbe diventare uno dei nodi chiave della prossima fase della stagione.

