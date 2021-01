Inter, non solo trattativa Zhang-Bc Partners: interesse di EQT e Arctors Sports Partners

Spuntano due nuovi potenziali acquirenti, interessati a rilevare le quote di maggioranza dell’Inter. Il presidente Steven Zhang ha infatti informato che il club nerazzurro è in vendita e sta cercando nuovi partner cui cedere le proprie azioni.

Tra i nomi circolati in questi giorni, spicca quello di BC Partners, una “private equity” inglese, che avrebbe già avviato le operazioni di controllo e analisi dei conti nerazzurri, dopo aver intrapreso i primi contatti con Suning. Secondo il “Financial Times”, però, la società inglese non sarebbe la sola interessata all’acquisto dell’Inter. Sarebbero infatti in corsa anche la svedese ETQ, di proprietà dell famiglia Wallenberg, che gestisce aziende in tutto il mondo per un fatturato complessivo di oltre 21 miliardi, e l’americana Actors Sports.

Inter, trattativa con BC Partners: possibili costi e termini dell’operazione

La candidatura di BC Partners resta comunque quella più solida. Secondo il “Sole 24 Ore”, la società britannica avrebbe offerto a Zhang 750 milioni per l’acquisto delle sue quote. Una cifra leggermente inferiore alle aspettative del presidente nerazzurro, che avrebbe chiuso sulla base di 900 milioni, ma con la quale si può comunque trattare la cessione.

Il fondo BC Partners sarà poi chiamato a una ricapitalizzazione per ripianare il passivo, dell’Inter che quest’anno, vista anche la prematura eliminazione dalle coppe, si annuncia oltre i 100 milioni. I problemi potrebbero nascere proprio a fronte della difficile situazione finanziaria della squadra meneghina. Pur volendo risanarla, Nikos Stathopoulos, numero uno di BC Partners, deve prospettare un investimento redditizio ai propri soci, affinché questi si impegnino nella sottoscrizione di capitali.

Tutto resta ancora in divenire. L’Inter sta vivendo un momento piuttosto delicato e potrebbe andare incontro all’ennesima transizione societaria della sua recente storia. Conte e i suoi uomini devono comunque isolarsi dalle voci che gravitano intorno al club e pensare a salvare una stagione inficiata finora dall’uscita dalle coppe.

