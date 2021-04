Inter: negativo anche D’Ambrosio al Covid-19

Rientro di fondamentale importanza per il difensore nerazzurro, che tornerà a disposizione di Antonio Conte in vista delle ultime partite del campionato.

Buone notizie in casa Inter: nel giro di pochi giorni, dopo le negatività di Handanovic e Vecino, arriva anche quella di Danilo D’Ambrosio, terzino e all’occorrenza difensore centrale, ex Torino e alla sua settima annata tra le fila interiste. Giocatore di grande duttilità, che può agire tra i tre centrali dietro nel consueto 3-5-2 di Conte, oppure far rifiatare Hakimi sulla corsia di destra, rimpiazzato con qualche difficoltà di troppo da Matteo Darmian.

Ecco perchè il rientro del napoletano serviva come oro colato: la capacità di interpretare in maniera costante e diligente più posizioni in campo permette al suo allenatore di avere molte soluzioni di gioco, sia dal 1′ minuto che a gara in corso.

Iniziava a mancare troppo la sua presenza, prima dell’esito positivo all’ormai duplice tampone settimanale, D’Ambrosio aveva già saltato sei partite tra campionato e Coppa Italia per un infortunio al legamento collaterale sinistro, minando rendimento e continuità che aveva avuto nella precedente stagione. Per lui, infatti, solo 19 presenze totali contando le tre competizioni stagionali e tutta la voglia di rilanciarsi nel momento cruciale per la rincorsa allo Scudetto.

Quasi come un segno del destino, torna a disposizione proprio contro il Torino che lo ha lanciato tra i grandi, con la possibilità di vederlo già dall’inizio, ma tutto dipenderà dalla condizione e dallo stato fisico del 33, avendo giocato solamente 22′ da inizio 2021.

D’altro canto, però, il suo rientro come quello dei suoi compagni, è l’ideale per finire la stagione con la totalità della rosa a disposizione per Antonio Conte, che sarà sicuramente contento di poter contare anche sul proprio terzino, dimostrando grande professionalità e di essere sempre presente ogni qualvolta venisse chiamato in causa.

