Inter-Napoli, prepartita Spalletti: “Con l’Inter sfida complicata. Arbitro Sozza? Non c’è nessun complottismo”

Alla vigilia della sfida tra Inter e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico partenopeo.

Ricomincia il campionato del Napoli. Il 2023 per i partenopei inizia subito con il botto, dato che affronteranno l’Inter a San Siro. Gli azzurri, prima della sosta, hanno fatto davvero bene tanto da essere primi a +8 sul Milan ma nulla è ancora detto e guai a dormire sugli allori. Luciano Spalletti si aspetta una squadra che abbia la stessa intensità e mentalità che hanno avuto finora.

L’allenatore ha ottenuto ottime risposte dai calciatori reduci dal Mondiale. I KO nelle amichevoli hanno spaventato un po’ ma il tecnico sa benissimo che è inutile guardare queste partite che servono solo a mettere minuti nelle gambe e a ritrovare la perfetta condizione. Bisognerà trovare la giusta compattezza contro un avversario davvero forte e che sta facendo molto bene.

A far discutere è stata l’assegnazione dell’arbitro Simone Sozza che è di Milano e di una possibile preferenza per i nerazzurri. Per Spaletti non bisogna parlare di alcun tipo di complotto perché bisognerà solo fare le partite e a decidere le sorti saranno solo i calciatori. Sono queste le sfide che fanno diventare grande una squadra e l’allenatore si aspetta tanto lavoro dai suoi calciatori.

L’obbiettivo di Spalletti è chiaro: vedere impazzire di gioia questa città che vive di calcio per raggiungere sempre più grandi obbiettivi. Adesso ritorna il campionato e agli azzurri aspetterà un tour de force tra campionato e Coppa Italia. Spalletti vuole tutti pronti.