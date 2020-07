Inter-Napoli, dichiarazioni pre-partita Conte: “Napoli fa parte dell’elite del nostro calcio, sarà dura”



Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre partita. Tanti gli argomenti analizzati: dalla gara, passando per i singoli e il futuro.

Sul Napoli: “Gli azzurri sono una squadra molto forte. Da anni fanno parte dell’élite del calcio italiano meritatamente. Quest’anno l’abbiamo affrontato già 3 volte, e a parer mio la nostra migliore prestazione è stata quella lì che ci è costata l’eliminazione nel ritorno di Coppa Italia”.

Esperienza lockdown: “È stato un momento strano, ma situazioni così aiutano ad acquisire nuove mentalità e fare nuove cose. Allenarsi con costanza di gare ogni 3 giorni è stata un’esperienza che aiuta a crescere”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Le seconde linee: “Ho avuto la fortuna di avere calciatori, che nonostante per lunghi periodi non fossero chiamati in causa, comunque non smettevano di allenarsi al meglio per poi dimostrare in campo il proprio valore. Ho un gruppo di professionisti seri”.

I recuperi: “Barella sarà della gara. Sensi sta migliorando, ma prima di domenica non si allenerà con noi. Stefano dovrà essere bravo a lasciarsi alle spalle solamente le cose belle di questa annata, i tanti infortuni hanno penalizzato sia lui che noi”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS