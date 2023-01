Inter-Napoli, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Diversi i temi analizzati dal tecnico in vista del match che i suoi affronteranno contro il Napoli.

Ripresa: “Siamo felici di ripartire. Non vedevamo l’ora. La vittoria contro il Napoli a San Siro, dello scorso anno, significò tanto per il proseguo del nostro percorso in campionato. Sfideremo l’unica formazione ancora imbattuta in Europa, c’è tanta carica, ma attenzione a non subire la tensione”.

Scudetto: “Mancano ancora molte partite da qui alla fine. Il percorso verso lo scudetto è ancora lungo. Possiamo ancora recuperare i punti persi dal Napoli, unica squadra davvero capace di prendere fin qui il largo in campionato su tutte le altre”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Attacco al completo: “Dopo qualche mese ritrovo finalmente tutto il mio attacco. Correa è in piena ripresa , Dzeko e Lukaku hanno lavorato bene, così come Lautaro Martinez, seppur tornato da poco dal Mondiale”.

Lukaku: “Riavere Romelu significa tanto. Ha dovuto smaltire un infortunio pesante, ma ora garantirà al nostro gioco offensivo soluzioni nuove e differenti”.

Skriniar e mercato: “Sono in contatto costante con la mia dirigenza, per Skriniar stanno facendo tanto, ho però anche altri calciatori in scadenza. Cercheremo di sfruttare alcune delle occasioni che questo calciomercato saprà offrire”.