Inter-Napoli 1-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-0 per l’Inter il match contro il Napoli valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisiva la rete di Dzeko.

Plauso a Dzeko e alla squadra: “Edin da un anno e mezzo sta facendo la differenza. Ci sta aiutando tantissimo in questo percorso che parte da lontano. La nostra striscia è ottima e proseguirla superando meritatamente un Napoli rimasto fino ad oggi unica squadra imbattuta in Europa è motivo di ancora maggiore orgoglio”.

Aggressione e ripartenza: “Ogni partita ha una storia a sé. Ci son dei momenti in cui abbiamo abbassato un po’ il baricentro, ma a prescindere da ciò nulla da dire ai ragazzi. 90 e passa minuti giocati ad altissimo livello”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Motivazioni future: “Nelle ultime 10 abbiamo ottenuto 9 vittorie. La sola sconfitta arrivata, contro la Juventus, è stata anche immeritata. Il tutto passando anche un girone di Champions League difficile, difficilissimo. La squadra ha le potenzialità per continuare a spingere”.

Linea mediana: “Non avere Brozovic è un peso. Speriamo di recuperarlo il prima possibile, soprattutto ora che entriamo in una fase in cui si gioca ogni 2 giorni. A prescindere da ciò tanti complimenti ad Hakan Calhanoglu, che in quel ruolo sta facendo un percorso positivo e di continua crescita”.