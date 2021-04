Inter: murales dei tifosi per Lukaku

Si iniziano ad intravedere i primi segni di festeggiamento per il sempre più vicino scudetto dei neroazzurri, non solo organizzazioni per l’ufficialità ma anche opere d’arte in onore dei giocatori

L’Inter è ormai ad un passo dal titolo, già questo week-end potrebbe arrivare la matematica certezza e i tifosi stanno già preparando i festeggiamenti per una coppa che manca dal 2010. Infatti nella giornata di ieri è apparso vicini allo stadio San Siro un murales dedicato a Romelu Lukaku, uno dei trascinatori principali della squadra di Antonio Conte.

Oltre a Lukaku, durante una sua esultanza tipica, viene raffigurata anche la bandiera italiana e una scritta:” Dear Milano, you’re welcome” con un chiaro riferimento all’imminente ritorno dello scudetto a Milano sponda neroazzurra. L’artista dell’opera è ancora sconosciuto ma è solo l’inizio delle azioni post-titolo.

La curva e il resto dei tifosi sembrano pronti ad organizzarsi per una piccola festa dopo l’ultima di campionato nella zona San Siro cercando di mantenere, per quanto possibile, le distanze per il Covid-19.

Non è un caso che il giocatore raffigurato sia l’attaccante belga: richiesto fortemente da Conte, è ormai un leader dello spogliatoio e soprattutto in campo; al di là dei numeri( ha quasi la media di partecipazione a un goal per ogni partita) il gioco dell’Inter passa sempre attraverso Lukaku e la squadra è stata costruita intorno a lui.

Migliori Bookmakers AAMS