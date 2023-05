Inter-Milan in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 16-05-2023

Dove vedere Inter-Milan, partita valida per la semifinale di ritorno di Champions League. La sfida tra Inter e Milan sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5 e Sky.

La sfida tra Inter e Milan si giocherà alle ore 21.00 di Martedì 16 Maggio a San Siro e sarà trasmessa in diretta Streaming su Infinity, Sky Go e Now Tv.

Sfida cruciale per l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli. La Finale di Istanbul è a un passo.

Momentaneamente i neroazzurri sono 3° in classifica, con 66 punti conquistati in 35 giornate di campionato.

L’Inter è reduce da successo per 4-2 contro il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi.

Momentaneamente i rossoneri sono 5° in classifica, con 61 punti conquistati in 35 giornate di campionato.

I rossoneri sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro lo Spezia allenato da Leonardo Semplici.

Dzeko-Lautaro formeranno la coppia d’attacco.

Nel Milan rientreranno Krunic e Leao dal primo minuto.

Come vedere Inter-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Sarà possibile vedere la partita tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli in diretta Tv su Canale 5. C’è anche la possibilità di seguire la partita in Streaming su Infinity.

Si potrà guardare la partita anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (251 del satellite), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

La telecronaca, per Sky, sarà affidata alla coppia Marinozzi-Marchegiani.

Il Derby di Milano sarà trasmesso in Streaming sulla piattaforma streaming di Sky, vale a dire Now TV e sull’app di Sky, chiamata Sky Go.

Inter-Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Inter-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Milan in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Inter-Milan:

Simone Inzaghi schiererà la “sua” Inter con il 3-5-2. Onana torna titolare tra i pali. A centrocampo Dumfries e Dimarco agiranno sulle fasce, mentre nel mezzo ci sarà i trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Lautaro Martinez e Dzeko sarà la coppia d’attacco.

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il 4-2-3-1. Kalulu e Thiaw sembrano in vantaggio su Calabria e Kjaer. Krunic tornerà dal primo minuto vicino a Tonali. Diaz, Pobega e Leao giocheranno alle spalle di Giroud.

Probabili formazioni Inter-Milan:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Pobgea, Leao; Giroud.

Precedenti e statistiche Inter-Milan:

Sono 2 i precedenti in Champions League, in casa dell’Inter, fra neroazzurri e rossoneri. I dati recitano un pareggio e una vittoria per il Milan. Il pareggio risale alla stagione 2002/03, 1-1 con le reti di Martins e Shevchenko. La vittoria del Milan risale alla stagione 2004/05. Fu uno 0-3 a tavolino per i rossoneri, a causa di alcuni petardi lanciati dai tifosi neroazzurri che colpirono il portiere del Milan Dida.