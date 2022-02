Inter-Milan, Dichiarazioni pre partita Pioli: “Né Ibra né Rebic saranno disponibili. Tomori a disposizione”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto alla vigilia del derby di Milano, che vede i suoi ragazzi opposti all’Inter, allenata da Simone Inzaghi.

L’allenatore rossonero ha dichiarato che Rebic e Ibrahimovic non saranno a disposizione. Il croato, settimana scorsa, ha subito un trauma alla caviglia e si spera possa ritornare al più presto a disposizione. Tomori ha recuperato, ma non partirà titolare.

L’Inter è una squadra forte e sta facendo un grande campionato. Secondo Pioli, il Milan dovrà essere più bravo dei neroazzurri sulle palle sporche. La gara è molto importante per il proseguimento della stagione, di entrambe le compagini.

Per il tecnico milanista, la sua squadra dovrà dimostrare, di saper sopperire all’assenza di un campione, come Ibrahimovic.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Parlando di alcuni singoli, l’ex tecnico della Lazio, afferma che Diaz sta molto meglio e dichiara di aver trovato bene Kessie, sia mentalmente che fisicamente. Leao deve continuare a crescere e deve essere continuo, nel mostrare le sue capacità.

La squadra deve convincersi della sua forza e dei mezzi che ha a disposizione. Solo così si potrà proseguire sul cammino intrapreso.

Belle parole spese anche per il nuovo acquisto Lazetic, il quale domani sarà in panchina e comincerà a conoscere che cosa significa giocare in Italia, indossando la maglia del Milan.

Sull’obiettivo della squadra in questa stagione, Pioli aggiunge: “L’obiettivo nostro è chiaro, fare tanti punti da qua alla fine. Più ci sono difficoltà e più c’è l’opportunità di far vedere chi sei”.

