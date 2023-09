Inter-Milan, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 5-1 per l’Inter il match contro il Milan valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Mkhitaryan con una doppietta, Thuram, Calhanoglu e Frattesi. Ai rossoneri non basta la rete di Leao per avviare la rimonta.

Messaggio alle avversarie: “Abbiamo fatto un buonissimo derby, tenendo bene le distanze. Sono super orgoglioso di quanto fatto dai miei ragazzi. Queste vittorie servono a noi, non sono avvisi per nessuno. Siamo solo all’inizio”.

Re dei Derby: “La quinta vittoria consecutiva in un Derby è una bella soddisfazione, per noi, per i tifosi e per la società. Tra l’altro gli ultimi due vinti, prima di questo, ci hanno dato anche una finale splendida”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

I cambi: “Avere una panchina così profonda è per noi fondamentale. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Quando ho tolto Barella, Dimarco e Thuram avevamo bisogno di forze fresche. Tanti calciatori erano stanchi fisicamente e mentalmente e i subentrati hanno fatto un ottimo lavoro”.

Thuram: “Marotta e Ausilio già lo scorso inverno volevamo acquistare il calciatore. Non era però facile prenderlo. Personalmente non lo conoscevo bene, ma di lui ne ho parlato con Deschamps, il quale mi ha detto davvero tante cose belle su di lui”.