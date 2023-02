Inter-Milan, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti analizzati dal tecnico in vista del match che i suoi affronteranno contro il Milan.

Derby: “Sappiamo tutti cosa significa per Milano questa partita. Noi ci arriviamo con lo spirito giusto, guai però a sottovalutare il Milan. Il momento no dei rossoneri non è una cosa che deve interessarci, in campo serve intensità massima”.

Score personale nel derby milanese: “Non ho mai battuto, da allenatore dell’Inter, il Milan in campionato. Sono riuscito a superare i rossoneri negli scontri decisivi di Coppa Italia e Supercoppa, ma in Serie A l’ho solo annusato il successo”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Partita dopo partita: “L’unico modo per poter avvicinare il Napoli è vincere. La corsa la dobbiamo fare su noi stessi, senza dimenticare che alle spalle abbiamo altre inseguitrici da dover assolutamente staccare”.

Skriniar: “Milan è un ragazzo meraviglioso. Nel calcio di oggi non c’è da sorprendersi per un mancato rinnovo, siamo tutti sicuri che onorerà la maglia fino alla fine della stagione. Per questioni di gerarchie e di presenze non sarà però più tra i capitani della squadra. Quando non ci sarà Handanovic la fascia andrà a Brozovic e così via fino a Lautaro Martinez”.

Lukaku: “Il ragazzo è in forte crescita. Di settimana in settimana migliora e per me questo significa tanto. Il doppio infortunio è stato un peso non da poco, sia per lui, che per la squadra. Ora, però, ha tutto per aiutarci”.