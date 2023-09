Inter-Milan 5-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “L’Inter è stata più furba”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la netta sconfitta per 5-1, del “suo” Milan, nel Derby di Milano, contro l’Inter allenata da Simone Inzaghi.

Secondo la visione del tecnico rossonero, il Milan è stato in partita fino al 3-1 dell’Inter, ma tranne il gol e un’occasione di Theo Hernandez, il Milan ha giocato troppo male ed è stato troppo brutto per essere vero.

Il tecnico rossonero dice di tenersi i primi 70 minuti, ma queste parole stonano terribilmente con l’umiliante 5-1 per i neroazzurri. Non basta aver tenuto palla nei primi 4 minuti, come ha dichiarato il tecnico rossonero.

Sull’Inter l’ex tecnico della Lazio dichiara: “L’Inter è stata più furba, questo il gap della partita di oggi”.

Sul vantaggio iniziale dei neroazzurri, il tecnico rossonero glissa con un no coment, anche se dalle immagini non appaiono irregolarità e il gol sembra assolutamente valido.

Il Milan deve e può fare meglio di oggi. I rossoneri dovranno lavorare molto per evitare il ripetersi di certe prestazioni.

Su cosa non ha funzionato oggi, il tecnico dei rossoneri dichiara: “Dovevamo stare più larghi con gli esterni e cercare qualche volta di più il corto-lungo. Comunque dopo la partita si è indirizzata come volevano i nostri avversari, tutti sotto-palla e tutti bassi. Non è che non abbiamo creato niente, è che in quelle situazioni non siamo stati così precisi come invece sono stati loro. Hanno avuto una capacità realizzativa con un’altissima percentuale per i tiri in porta che hanno fatto”.

Nonostante la sconfitta Pioli si sente di dire che il Milan è forte. Questo dovrà esserlo il tempo a dimostrarlo.

In vista della sfida di Martedì contro il Newcastle, bisogna evitare che rimangano scorie pericolose. La squadra deve essere matura e deve dimostrare la sua forza già in Champions League.

Il Milan dovrà imparare da questa sconfitta. Si è ancora ad inizio stagione e c’è tempo per crescere e migliorare. Prestazioni del genere andranno però evitate.