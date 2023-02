Inter-Milan 1-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-0 per l’Inter il derby contro il Milan valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Ai nerazzurri basta la singola rete siglata dal solito Lautaro Martinez.

Derby vinto meritatamente: “Onestamente non ricordo un derby così dominato. A distanza di 20 giorni ci siamo riconfermati. Battere il Milan due volte in così breve tempo non può darci che forza e motivazioni per poter guardare avanti nel migliore dei modi”.

Formazione avversaria: “Ad essere sincero sono già diversi i giorni in cui si è parlata di un possibile cambio tattico del Milan. Così ho detto ai miei ragazzi di concentrarsi solo su loro stessi e di mettere in campo le cose che sappiamo fare”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Lautaro Martinez: “Il nostro 10 non si è mai fermato, avrei anche voluto dargli dei minuti in più di risposo in più durante l’arco della stagione, ma i continui infortuni di Correa e Lukaku non me l’hanno permesso. In quel bacio c’era tutto il mio modo di dirgli grazie”.

Energie fisiche: “Nel finale di gara eravamo un po’ stanchi. Dal 4 di gennaio abbiamo giocato 9 gare consecutive. Ultima tra queste contro l’Atalanta in settimana in un importante quarto di finale”.

Alti e bassi: “Dall’inizio della stagione ad oggi non sono di certo mancate le difficoltà. Tanto hanno inciso, ovviamente, gli infortuni di Lukaku e Brozovic, due calciatori non sostituibili con facilità. Nonostante ciò abbiamo superato un girone con Barcellona e Bayern Monaco in Champions, siamo secondi in campionato, vinto la Supercoppa e in semifinale di Coppa Italia. Testa e corsa solo su noi stessi”.