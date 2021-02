Inter-Lazio Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 14-02-2021

Domenica 14 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si gioca Inter – Lazio, posticipo domenicale della 22° giornata di campionato. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Dopo lo 0-0 allo Stadium contro la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia che ha sancito l’eliminazione dell‘Inter dal torneo, ai nerazzurri fuori anche dall’Europa rimane il solo campionato con l’obbligo di vincere lo Scudetto. A San Siro arriva una Lazio in piena salute e con una striscia di 6 vittorie di fila. Conte non recupera Vidal, Inzaghi recupera per la panchina Caicedo. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusivia su Sky e in streaing su Sky Go e Now Tv.

Fuori dalla Champions League ai gironi, fuori dal paracadute Europa League e fuori in semifinale di Coppa Italia. L’Inter ora deve pensare solo al campionato e possibilmente dimenticare l’eliminazione subita contro la Juventus e puntare alla vittoria del titolo. L’Inter vista a Torino, pur in difficoltà nella produzione offensiva ha mostrato buone cose di gioco e buon carattere, elementi che serviranno per avere la meglio su una Lazio molto in forma.

La formazione di Inzaghi ha imbroccato la via giusta. Dopo una prima parte di stagione altalenante tra buone prestazioni (tra cui il passaggio del girone di Champions e l’approdo agli ottavi) e brutte sconfitte, dall’inizio del nuovo anno i biancocelesti non hanno più perso in campionato, infilando una striscia positiva di 1 pari e 6 vittorie consecutive in 7 partite.

Tra cui vittorie pesanti contro Fiorentina, Roma e Atalanta. La Lazio è ora pienamente rientrata nella lotta Champions, agganciando la Roma a quota 40 punti al 4° posto.

Dove vedere Inter – Lazio in diretta tv e streaming

Inter – Lazio si giocherà domenica 14 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, gara valida per la 22° giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202). La partita sarà disponibile anche in streaming per i clienti Sky su Sky Go e sulla piattaforma Now Tv.

Precedenti e statistiche di Inter – Lazio

Seconda sfida stagionale tra Inter e Lazio. L’andata di campionato nella 3° giornata giocata all’Olimpico finì 1-1. Inter in vantaggio con Lautaro Martinez nel primo tempo, pareggio di Milinkovic-Savic nella ripresa. L’ultima vittoria a Milano della Lazio risale alla stagione 2018/2019, quando la Lazio si impose 1-0 sempre con gol del centrocampista serbo. L’ultima vittoria interista casalinga contro i biancocelseti risale alla scorsa stagione, quando i nerazzurri si imposero 1-0 su gol di D’Ambrosio.

Probabili formazioni di Inter – Lazio

Col solo impegno di campionato l’Inter non avrà più preoccupazioni di turnover e potrà gestire le forze settimanalmente. Rispetto alla partita di Coppa Italia contro la Juventus, Conte potrebbe cambiare qualcosa. Confermato il pacchetto arretrato con Handanovic, Skriniar, de Vrij e Bastoni. Hakimi confermato a destra, Young è in vantaggio su Perisic e Darmian a sinistra.

In mezzo gli inamovibili Barella e Brozovic, la terza maglia dovrebbe essere di Gagliardini a sostituzione dell’infortunato Vidal. A sorpresa Lautaro Martinez dovrebbe partire dalla panchina, con Sanchez al suo posto assieme a Lukaku.

Inzaghi recupera Caicedo almeno per la panchina ma deve fare a meno degli infortunati Strakosha e Luiz Felipe. Per il resto nessun dubbio per il tecnico della Lazio che dovrebbe schierare la formazione tipo. Reina tra i pali, Acerbi e Patric in difesa, Radu è in vantaggio su Musacchio. A centrocampo inamovibili Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. A destra Lazzari, a sinistra Marusic in vantaggio su Fares. In attacco Immobile e Correa.

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, YOUNG, GAGLIARDINI, BROZOVIC, BARELLA, HAKIMI, SANCHEZ, LUKAKU

LAZIO (3-5-2): REINA, RADU, ACERBI, PATRIC, MARUSIC, LUIS ALBERTO, LUCAS LEIVA, MILINKOVIC-SAVIC, LAZZARI, IMMOBILE, CORREA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS