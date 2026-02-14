Inter – Juventus LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 25° Giornata

Dove vedere Inter – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 25° Giornata Serie A, Sabato 14 Febbraio ore 20:45.

Sabato sera la Serie A accende i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi del calendario: Inter contro Juventus allo stadio San Siro, per un nuovo e infuocato Derby d’Italia. Una sfida che può indirizzare in modo deciso la corsa allo Scudetto e ridisegnare gli equilibri dell’alta classifica.

Dopo lo spettacolare confronto dell’andata, terminato con ben sette reti complessive, l’attesa per questo secondo capitolo è altissima. Le due rivali storiche tornano a incrociarsi in un momento chiave della stagione: l’Inter si presenta all’appuntamento da capolista, determinata a consolidare il primato e ad avvicinarsi ulteriormente al titolo, mentre la Juventus vuole riaprire il campionato e ridurre il distacco di 12 punti che la separa dalla vetta.

La cornice di San Siro promette il tutto esaurito per una partita che va oltre i tre punti. Il Derby d’Italia non è soltanto una sfida tra due delle società più titolate del calcio italiano, ma rappresenta uno scontro diretto con implicazioni pesantissime sulla classifica di Serie A. Da una parte la solidità e la continuità dell’Inter, dall’altra la voglia di riscatto della Juventus, chiamata a una prova di carattere per restare agganciata alla lotta al vertice.

In palio c’è molto più dell’orgoglio: la partita potrebbe segnare uno snodo decisivo nella corsa allo Scudetto 2026, con i nerazzurri intenzionati ad allungare ulteriormente e i bianconeri pronti a giocarsi una delle ultime carte per riaprire il campionato.

Una rivalità nata nel 1909 e diventata simbolo del calcio italiano torna ad accendersi con una Juventus che punta al terzo successo consecutivo in campionato contro l’Inter, traguardo che ai bianconeri manca da quasi 14 anni.

Le ultime tre sfide tra le due grandi rivali hanno regalato complessivamente 16 gol, numeri che confermano la natura spettacolare del Derby d’Italia negli ultimi anni. A sfidarsi saranno infatti i due migliori attacchi della Serie A, le squadre che hanno segnato più reti e fatto registrare il maggior numero di tiri nello specchio della porta.

Formazioni Ufficiali di Inter – Juventus:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic; Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Conceiçao, McKennie, Yildiz, David. Allenatore: Spalletti

Il match Inter – Juventus di Sabato 14 Febbraio alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.