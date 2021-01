Inter-Juventus 2-0, dichiarazioni post-partita Conte: “Queste gare si vincono solamente sfiorando la perfezione, orgoglioso dei ragazzi”

Termina 2-0 per l’Inter il match contro la Juventus valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno prima Vidal e poi Barella.

Un Antonio Conte molto soddisfatto ha così analizzato la vittoria dei suoi nel post-partita: “Li abbiamo studiati e in campo siamo riusciti ad applicare tutte quelle cose, che pensavamo potessero essere punti di debolezza. Per vincere gare così bisogna sfiorare la perfezione e noi l’abbiamo fatto”.

Il gap: “Dopo questa gara posso dire che il gap si è ridotto, non annullato perchè loro sono stati bravi anche a migliorarsi negli anni. Non si sono mai accontentati e mercato dopo mercato hanno reso la propria squadra più forte. C’è da lavorare ancora per ridurre il gap, oggi abbiamo fatto cose importanti”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Problematiche societarie: “Fingere che queste cose non ci interessino o riguardano è una falsità. Resta, però, il concetto che la squadra deve solamente pensare a fare il proprio lavoro al meglio. Sono stato avvisato ad agosto di problematiche, tutti noi ci auspichiamo possano risolversi il prima possibile”.

Ancora nessun gol per gli attaccanti: “Ragazzi, sprechiamo tanto. Anche voi avete visto che sia Romelu che Lautaro le occasioni le hanno avute. In ogni caso a noi poco importa chi segna, l’importante è portare tanti giocatori alla conclusione e su questo non mi posso lamentare. Lo facciamo sempre”.

