Inter-Juventus 0-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-1 per la Juventus il match contro l’Inter valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Per i bianconeri decisivo il gol di Kostic. Tante le polemiche arbitrali.

Sulla partita: “C’è grandissima amarezza per una sconfitta venuta in questo modo. Dopo Monza ci eravamo ripromessi di non parlare più degli errori arbitrali, ma dopo quello che ho visto oggi proprio non riesco a stare in silenzio. Nei tempi del VAR è inaccettabile non fischiare il tocco di braccio di Rabiot a inizio azione”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Tattica Juventus: “Conosciamo il modo di giocare della Juventus. Nelle ripartenze loro danno il meglio, tecnicamente noi qualche errore lo abbiamo fatto. Quello che però ci ha penalizzato è l’episodio rivisto nell’intervallo. Senza quell’errore i ragazzi sarebbero rientrati in campo con un piglio diverso”.

I due volti dell’Inter: “Stasera l’approccio alla gara è stato buono. Sotto questo aspetto ho davvero poco da rimproverare. Non posso però negare che sia vero il fatto che ci stiamo mettendo piglio diverso tra Europa e campionato e questa cosa non può succedere dal momento in cui siamo in piena lotta per un posto in Champions League”.