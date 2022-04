Inter-Hellas Verona 2-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 2-0 per l’Inter il match contro il Verona valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno prima Barella e poi Dzeko.

Sulla partita: “Gara preparata bene, sono soddisfatto. Sapevamo della forza del Verona, c’era da approcciare bene e lo abbiamo fatto. Secondo tempo ben gestito. Segnali di continuità, bene così”.

Dimarco: “Federico ha giocato un’ottima partita dopo che da un po’ non partiva dal primo. Bastoni meritava di riposare, visto il tour de force elevato”.

Simone Inzaghi, 45 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Bel gioco: “I brutti risultati delle ultime partite ci hanno reso pesanti una bella parte delle gare giocate. La testa ha iniziato a pesare, ma la fiducia non è mai mancata”.

Fiducia: “Sono sempre stato appoggiato dalla società. Nonostante i sacrifici importanti so dove arrivavo e quanto per me l’Inter fosse una piazza nella quale poter fare bene. Mi sono assunto i miei rischi, ma tifosi e staff sono sempre stati dalla mia. Le critiche ero sicuro potessero arrivare, ma ricordo che questa squadra si sta lottando lo scudetto, ha avuto accesso agli ottavi di Champions, è in semifinale di Coppa Italia e ha vinto una Supercoppa”.

Cambi: “Ho preferito non mettere Sanchez per continuare ad avere fisicità li davanti e regalare qualche minuto nelle gambe a Gosens che sta recuperando”.