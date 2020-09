Inter-Fiorentina, dichiarazioni post-partita Conte: “Siamo più uniti che mai, vogliamo vivere una stagione da protagonisti”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato alla sua prima conferenza stampa stagionale. Tanti gli argomenti affrontati dal tecnico in merito al match dei suoi contro la Fiorentina, in programma nella giornata di oggi alle 20:45.

Sugli avversari: “Affrontiamo una squadra forte, preparata e ben allenata. Tra l’altro la Fiorentina è una delle regine del mercato in A. Non sarà affatto un match facile, dovremo dimostrare grande attenzione tattica”.

Obbiettivi: “Penso che l’Inter non abbia l’obbligo di vincere, bensì l’obbligo di dover fare bene. Il calcio è fatto di episodi, la nostra scorsa stagione è terminata con una non vittoria a causa di 2 episodi: errore di Lukaku sotto porta e autogol. Vogliamo essere protagonisti, questo ve lo posso assicurare”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

La permanenza in nerazzurro: “Non ho mai avuto incomprensioni con la società, sentivo però il bisogno di confrontarmi su alcuni aspetti. Appurate delle cose, il nostro percorso non aveva motivo di terminare. Il mio grande difetto è quello di non sapermi godere il momento. Sono uno molto duro con sé stesso e a volte questo mio modo di fare mi giova contro. Ripartiamo più uniti che mai, ve l’assicuro”.

Su Eriksen, Vidal e Hakimi: “Christian sarà un calciatore importante in questa stagione. Per me è bello avere calciatori di questa caratura, sono sicuro darà un grande contributo. Arturo anche sta molto bene, si vede che si è allenato molto. Lui tanti dei miei schemi li conosce, ma rispetto al passato stiamo facendo cose nuove. Parliamo però di un calciatore intelligente oltre che forte, non ci metterà molto ad entrare nei nostri schemi a pieno regime. Discorso simile per Hakimi, calciatore forte, ma che avrà bisogno di un po’ di tempo prima di poter entrare nel nostro sistema tattico a pieno regime.

