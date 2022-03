Inter-Fiorentina 1-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi: “Deluso dalla prestazione, ma c’è tempo per risalire”

Termina 1-1 il match tra Inter e Fiorentina valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A. In rete prima Lucas Torreira per i viola, poi Dumfries la pareggia per i neroazzurri.

Sulla gara: “Abbiamo disputato un brutto primo tempo, così come accaduto anche contro il Torino. Una squadra come la nostra, che attraversa un momento no, ha il dovere di fare di più. La Fiorentina ha fatto, così come ci aspettavamo, un’ottima gara, ma sarebbe stato nostro dovere fare per tutti i 90′ ciò che abbiamo fatto solamente nella ripresa”.

Simone Inzaghi, 45 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Tranquillità: “Non sono preoccupato. C’è tempo per risalire, la squadra crea e ha già dimostrato di poter essere la macchina ammirata tra novembre e gennaio. Il rammarico però c’è, dopo l’ultima prestazione mi aspettavo di più”.

Assenze: “Parlare di chi non c’è sarebbe troppo semplice. Qui c’è da assumersi delle responsabilità, me incluso, per poter risalire. Ora c’è questa sosta, 12-13 calciatori andranno via, ma con quelli che restano cercheremo di fare il meglio in vista della Juventus. Sappiamo quanto vale questa partita per i nostri tifosi e quanto vale la Juventus come avversaria. Sarà dura”.

