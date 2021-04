Inter: le combinazioni per festeggiare lo Scudetto contro il Crotone

Con la pesante sconfitta del Milan di Pioli ieri, la squadra neroazzurra è sempre più vicina al titolo anche dal punto di vista della matematica, già questo week-end potrebbe arrivare l’ufficialità

Lo Scudetto sembra ormai assegnato da settimane: la squadra di Conte nel girone di ritorno ha mantenuto un passo impareggiabile di 12 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Quella che mancava era la matematica viste ancora le diverse partite ma ora, a 5 giornate dalla fine, potrebbe arrivare anche quella.

L’unica squadra che può superare ancora matematicamente l‘Inter è l’Atalanta di Gasperini nel caso i cui i bergamaschi le vincessero tutte e i neroazzurri non riuscissero a fare i 4 punti necessari per il titolo. Sono solo 4 i punti infatti che mancano a Lukaku e company per il titolo che però potrebbero arrivare con una combinazione già nella prossima giornata.

Vincendo con il Crotone mancherebbe un punto che si potrebbe ottenere se l’Atalanta non vincesse in casa del Sassuolo quindi se sabato la squadra di Suning ottenesse i 3 punti, domenica Conte e i giocatori potrebbe festeggiare lo Scudetto dal proprio divano senza dover fare altri punti nelle giornate successive.

Se la Dea invece dovesse vincere in Emilia, all‘Inter servirebbe un punto nelle restanti 4 partite, questo lascia pensare che l’ufficialità arriverà o il 2 Maggio da casa o l’8 Maggio nella sfida a San Siro contro la Sampdoria.

