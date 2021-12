Inter-Cagliari 4-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi: “Un mese fa eravamo a 7 punti, ora davanti. La strada è lunga, ma è quella giusta”

Termina 4-0 per l’Inter, il match contro il Cagliari valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. In gol per i nerazzurri Lautaro Martinez con una doppietta, Sanchez e Lautaro Martinez.

Sulla partita: “I ragazzi sono stati davvero bravi. Avevo chiesto loro concentrazione e attenzione, è stato un week-end in cui tutte le big hanno perso punti anche per stanchezza, ma lo stesso non doveva succedere e non è successo a noi”.

Panchina di livello: “È dall’inizio della stagione che trovo forza nei cambi. Indipendentemente da chi gioca, penso che tutti coloro che hanno minutaggio minore in campo dà il meglio”.

Miglioramenti: “Per ora siamo primi e in Europa siamo arrivati agli ottavi. Siamo fieri di quanto fatto, poi è chiaro che quando ti chiami Inter devi progredire e crescere volta per volta”.

Simone Inzaghi, 45 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Inter favorita: “Siamo in vetta e vogliamo rimanerci. Un mese fa eravamo a 7 punti, ora li abbiamo recuperati e siamo andati anche avanti. Ma la testa va alla prossima gara, niente calcoli”.

Possesso palla: “Quando ho accettato l’Inter ho pensato di non avere solamente Hakimi, non pure Lukaku ed Eriksen. Grazie per i bei complimenti sulla tenuta di palla, ma se questo è possibile è grazie alla società stabile e al mio staff.

Su Lautaro: “Martinez deve continuare a giocare in questo modo, nelle ultime 4 ha sempre fatto gol. In allenamento lavora tanto e alla fine i tanti sforzi vengono visti poi sul campo”.

Aspetto difensori in attacco: “Abbiamo alzato molto il baricentro, e ultimante così facendo siamo riusciti anche ad incappare in ottime prestazioni. Come se questa strada qui fosse il nostro equilibrio”.

Migliori Bookmakers AAMS