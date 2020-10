Inter-Borussia Monchengladbach, conferenza stampa pre-partita Conte: “Inter più pronta dal punto di vista europeo, vogliamo goderci il percorso”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi analizzati dal tecnico in vista dell’esordio stagionale di Champions, in programma per domani contro il Borussia Monchengladbach.

Sulla partita: “Sarà una gara molto dura, i ragazzi però sanno cosa fare. Siamo cresciuti molto dal punto di vista europeo, lo scorso anno è stato fondamentale a riguardo. In più abbiamo aggiunto alla rosa un uomo come Vidal dalla grandissima esperienza internazionale”.

Rientri: “Bastoni e Nainggolan sono rientrati ieri in gruppo, ma non saranno titolari. Il covid debilita fisicamente, ci vuole un po’ prima di recuperare la condizione. In più anche Brozovic e Sensi sono affaticati”.

Voci dalla Spagna: “Mi viene da ridere in merito a ciò che stanno dicendo a Madrid. L’Inter non può essere la favorita di un girone nel quale c’è una squadra come il Real che ha vinto Champions su Champions e l’ultima Liga”.

Obbiettivo personale: “Ho giocato un ottavo, un quarto, una semifinale e una finale europea, passo dopo passo mi sto avvicinando. Voglio godermi il percorso, in questa splendida competizione. L’Inter deve essere padrona del proprio destino”.

Errori difensivi: “L’Inter sta provando a giocare un calcio diverso da quello che ci ha portato in finale d’Europa League e in campionato. Va dato tempo ai ragazzi di entrare in questa nuova filosofia di gioco. Non sono preocupato per gli errori di retroguardia perchè comunque stiamo creando tanto”.

