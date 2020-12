Inter-Bologna Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 05-12-2020

Sabato 5 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si gioca Inter – Bologna, partita valida per la 10° giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn ma sarà disponibile anche per gli abbonati Sky.

Dopo la fondamentale vittoria in Champions League contro il Borussia Monchengladbach e prima dell’altrettanto importante match decisivo di mercoledì contro lo Shakhtar Donetsk che determinerà il futuro europeo dell’Inter, i nerazzurri ospitano il Bologna in campionato con l’obiettivo di consolidare il secondo posto e provare ad avviciniarsi al Milan capolista.

Il Bologna viene da 3 vittorie negli ultimi 4 turni di campionato e proverà a replicare il colpo a San Siro come nella scorsa stagione. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, disponibile anche in streaming sulla stessa piattaforma.

Due vittorie quella a Sassuolo in campionato e soprattutto quella sofferta ma cercata in Champions contro il Gladbach che hanno ridato spinta all’ambiente nerazzurro, che dopo il pessimo KO casalingo contro il Real Madrid dello scorso 25 novembre aveva perso certezze.

Ora la situazione in A si è parzialmente riassestata e i nerazzurri possono puntare alla vetta dei cugini e in Europa ci sono 90 minuti da vivere e da sperare. Conte è tornato sui suoi passi tatticamente, la squadra è tornata più conservativa e meccanica, forse più brutta ma con risultati più solidi.

Il Bologna di Mihajlovic a parte la sconfitta all’esordio col Milan, aveva iniziato bene il nuovo campionato con un netto 4-1 nel Derby col Parma, poi però una serie di KO consecutivi contro Benevento, Sassuolo e Lazio avevano portato lo score a 4 sconfitte nelle prime 5 giornate.

Ciclo negativo finito nelle ulltime settimane, quando i felsinei hanno trovato la vittoria tre volte nelle ultime 4 giornate, perdendo solo col Napoli. Rossoblu che sono in forma, soprattutto con Roberto Soriano, 5 gol in 9 presenze finora e il giovane Musa Barrow, 2 gol in campionato.

Dove vedere Inter – Bologna in diretta tv e streaming

Inter – Bologna si giocherà sabato 5 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn (canale Dazn 1) e in streaming sulla piattaforma tramite abbonamento. La partita sarà disponibile anche per i clienti Sky con abbonamento a Dazn, sul canale 209.

Precedenti e statistiche di Inter – Bologna

L’ultimo precedente a San Siro tra Inter e Bologna risale allo scorso campionato 2019/2020, dove i rosoblu espugnarono il Meazza. In svantaggio con la rete di Lukaku e un rigore sbagliato da Martinez e in inferiorità numerica per il rosso a Soriano, il Bologna riuscì a vincere 2-1 grazie ai gol di Juwara e Barrow.

Probabili formazioni di Inter – Bologna

Conte deve fare a meno degli infortunati Vecino, Nainggolan e Pinamonti e l’ancora positivo al Covid Padelli, ma recupera Kolarov tornato negativo. Rispetto alla gara di Champions League e pensando a un leggero turn over per il Donetsk, Conte dovrebbe operare un cambio nel pacchetto arretrato con D’Ambrosio che dovrebbe sostituire Skriniar assieme a Bastoni e de Vrij. Centrocampo fatto con Brozovic, Gagliardini e Vidal. Turno di riposo per Barella. sulla fasce nuovo avvicendamento con Perisic e Hakimi al posto di Young e Darmian. Lukaku titolare con Sanchez.

Mihajlovic non avrà Dijks, Santander, Skov Olsen e soprattutto Orsolini, ma recupera Medel che dovrebbe partire dall’inizio. Squadra fatta col classico 4-2-3-1 con Palacio prima punta con dietro Soriano, Sansone e Barrow. In mediana appunto Medel e Svanberg, in difesa De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Hickey. Skorupski in porta.

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, D’AMBROSIO, PERISIC, GAGLIARDINI, BROZOVIC, VIDAL, HAKIMI, LUKAKU, SANCHEZ

BOLOGNA (4-2-3-1): SKORUPSKI, DE SILVESTRI, TOMIYASU, DANILO, HICKEY, MEDEL, SVANBERG, SORIANO, SANSONE, BARROW, PALACIO

