Inter-Bologna 3-1, dichiarazioni post-partita Conte: “Vittoria meritata. Peccato per il gol concesso, ci complichiamo sempre la vita”

Termina 3-1 per l’Inter il match contro il Bologna valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisivi Lukaku e Hakimi con una doppietta. Non basta il gol di Vignato agli ospiti.

Un Antonio Conte molto soddisfatto ha così analizzato la gara dei suoi nel post-partita: “Mi piace che la squadra sia corta in un massimo di 30-35 metri tra difesa e attacco, con un pressing equilibrato, alto quando serve o d’attesa in altri momenti. Oggi l’abbiamo fatto e sono soddisfatto, peccato per il gol concesso. Ci complichiamo sempre le partite”.

Bestia nera battuta: “Erano diversi anni che l’Inter non vinceva in casa contro il Bologna. Questa vittoria per me ha anche un sapore più bello visto il nostro scivolone dello scivolone dello scorso anno. Siamo stati in vantaggio di un gol per tutta la gara, eppure a causa di rigore fallito e rosso ci siamo fatti rimontare. L’ho vissuta davvero male quella gara”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Su Lukaku e il reparto offensivo: “Romelu è un giocatore formidabile, uno dei top nel suo ruolo. L’ho sempre definito un diamante grezzo, ma è bastato lavorarci poco per far fuoriuscire tutta la sua potenza. Soddisfatto anche di Lautaro e Sanchez, con quest’ultimo che sta ritrovando lo status di forma dei tempi migliori”.

Super Hakimi: “Achraf è un calciatore importante, giovane, che si sta adattando ad un campionato molto più tattico rispetto a quello della Bundesliga. Prestazioni così aumentano fiducia ed autostima, mi fa piacere che la sua forza, a poco a poco, stia uscendo”.

Ancora pochi minuti per Eriksen: “Con Christian ho un buon rapporto, come con tutti gli altri miei calciatori. Lui si impegna tanto, spinge in allenamento, poi tocca a me fare delle scelte. Ma vi assicuro che non vige nessun tipo di problema tra noi”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS