Inter-Benfica, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi 

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi analizzati dal tecnico in vista del match che i suoi affronteranno contro il Benfica per la seconda giornata del gruppo D di Champions League.

Gli avversari: “Il Benfica è una squadra forte, che non ha perso la propria identità nonostante i 3-4 cambi rispetto alla scorsa stagione. Sarà una partita intensa, superare questo avversario non sarà cosa facile. Doveroso ricordare che fin qui hanno perso solamente una gara in campionato, per il resto le hanno vinte tutte”.

Il gruppo: “Il nostro è un girone molto equilibrato. Già nella prima giornata siamo andati in contro a delle sorpresa. I portoghesi ora avranno ancor di più il dente avvelenato, dopo aver perso all’esordio contro un Salisburgo autore di una grande gara”.

Critiche di Sacchi: “Con Sacchi abbiamo pareri diversi in merito al gioco dell’Inter. Ognuno è libero di esprimersi sul calcio come meglio crede. Dal canto mio posso solo dire di essere molto felice dei miei ragazzi, del loro impegno e della loro dedizione”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Infortuni: “Cuadrado è recuperato. Il primo allenamento con il gruppo ha lasciato segnali positivi. Sensi lo riavremo dopo la sosta, mentre Frattesi speriamo di poterlo utilizzare contro il Bologna sabato. Per domani sera preferisco non rischiarlo”.

Lautaro Martinez: “Lautaro ha un senso di appartenenza verso il mondo Inter unico. È un ragazzo e un calciatore fantastico. Quest’anno è partito meglio degli altri anni, il nostro auspicio è che possa continuare così”.