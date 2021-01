Inter: Bc Partners in trattativa con Zhang, che avrebbe dato quote in pegno ad Alibaba di Jack Ma

Momenti d'attesa e apprensione in casa nerazzurra per scoprire il futuro della società. La famiglia Zhang sembrerebbe essere orientata verso la cessione anche di più del 50% dell'Inter. Il tutto era partito con una forte smentita attraverso il proprio sito web, che inizialmente sembrava aver rassenerato i bollenti spiriti e messo a tacere le indiscrezioni del Corriere dello Sport in merito ad un possibile cambio societario in casa Inter. Col passare delle ore, però, quel comunicato ufficiale ha subito delle nuove smentite, anche da altri importanti testate, non solo nazionali. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la famiglia Zhang, dopo essersi seduta a tavola qualche settimana fa con Jack Ma, proprietario di Alibaba, si sarebbe accordata per la cessione del 100% delle operazioni della Suning. Corporation della quale fa parte la stessa Inter. Del noto miliardario, però, non si hanno più tracce da circa due mesi, questo anche a causa delle avversità tra lui e i governo cinese, che con le nuove regole sull'economia ha casuato perdite a Ma di milioni e milioni di euro. Ecco, quindi, che si è fatto sotto il colosso londinese, dei fondi privati equity, Bc Partners. Il loro obiettivo sembrerebbe essere addirittura quello di andare a prendersi la parte maggioritaria del'Inter, lasciando agli attuali proprietari solo una piccola parte. Bc Partners vede l'Inter come il luogo ideale per poter portare avanti un progetto atto a migliorare fortemente l'area economica della società. Addirittura ci sarebbe già un organigramma mentale pre-selezionato della dirigenza che i nuovi proprietari sceglierebbero. Tra i piani anche la permanenza di Antonio Conte. In attesa di ulteriori comunicati e notizie da parte di Suning o della famiglia Zhang, nella conferenza stampa pre-Roma, il tecnico nerazzurro non ha smentito le voci relative ad una cessione. Giorni caldi..