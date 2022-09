Inter-Bayern Monaco, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa post-partita. Tanti i temi analizzati dal tecnico in vista della sfida che i suoi avranno contro il Bayern Monaco per la prima del girone C di Champions League.

Energia dal tifo: “Sapere che San Siro sarà pieno è una cosa per noi fondamentale. La spinta dei tifosi può fare la differenza e averne così tanti può diventare un vantaggio. Siamo in un girone duro, molto competitivo, ma arriviamo a questa gara con la rabbia del derby perso e questo può essere un bene. C’è voglia di riscatto”.

Formazione: “Aspetterò l’ultimo allenamento prima di decidere. Ho diversi dubbi, i ragazzi sono bravi a mettermi in difficoltà nelle scelte. Un girone così va superato con almeno 10 punti e considerando la forza delle avversarie è anche inutile ribadire che si potrà sbagliare poco o niente”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Critiche: “So che ce ne sono, ma mi aiutano a migliorarmi e mi stimolano. Ho analizzato con i ragazzi gli errori nel derby. Non deve succedere più che dopo un gol subito ci scompattiamo di quella maniera. Inutile cercare colpevoli, serve solo mettersi in corsa perché siamo tutte lì”.

Armi: “Aggressività a tutto campo. Questo è quello che dobbiamo assolutamente fare. Stiamo lavorando a pieno regime, i ragazzi sono sul pezzo e anche chi entrerà dalla panchina dovrà fare la differenza”.