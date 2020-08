Inter-Bayer Leverkusen 2-1, voti e pagelle: maestosi Barella e Lukaku

Un’ottima inter agguanta meritatamente la semifinale d’Europa League. La squadra di Conte, sin dall’inizio ha cercato di imporre il suo gioco, non è infatti casuale il veloce uno-due di reti siglato Barella-Lukaku. Tanta sfortuna pochi minuti dopo, con il Bayer Leverkusen tornato in partita grazie ad un fortunoso gol di Havertz, arrivato al primo affondo dei tedeschi.

Dopo il gol subito i nerazzurri avrebbero avuto anche la possibilità di chiuderla dal dischetto, ma il VAR ha frenato il tutto, giustamente. Nella ripresa nessun pericolo per Handanovic, il quale non deve compiere nessun particolare intervento. Tante invece le occasioni sprecate dai nerazzurri, una su tutte quella capitata sui piedi di Sanchez.

Tutto ciò è però bastato, infatti neanche il secondo rigore annullato – anche questo in maniera più che corretta – dal VAR non ha stravolto le sorti della partita, portata a casa meritatamente dai nerazzurri.

TOP INTER

BARELLA – 8: Partita di grinta, carica e precisione, coronata da un gol. Difficile chiedergli di più, quando gli avversari sono sfiniti, sembra che lui abbia appena iniziato a giocare. Anche Lukaku, nel post-partita lo ha coronato migliore in campo.

LUKAKU – 7,5: Impossibile non iscriverlo tra i migliori. L’Inter gira attorno a lui, ogni pallone passa per i suoi piedi. Bravo ad inventare quando serve, altrettanto bravo a far salire la squadra in momenti di tenuta difensiva. Il gol è una sentenza: se gli si lascia spazio spalle alla porta per gli avversari è finita.

GODIN – 7: Sembra essere tornato il calciatore tanto amato dai tifosi dell’Atletico Madrid. Non sbaglia un’intervento, onnipresente in fase difensiva. Difficile chiedergli di più.

FLOP INTER

SANCHEZ – 5,5: Entra in campo e come sempre dà il suo contributo. L’errore sul 2-1 ha però tenuto ancora sulle spine la squadra. Uno come lui da lì non deve sbagliare.

BROZOVIC – 5,5: Da un po’ di partite non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale. Diversi gli appoggi sbagliati, ma anche diverse buone cose. Da uno come lui è giusto pretendere di più.

