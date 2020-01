Inter-Atalanta, conferenza stampa Conte: “Per vincere gare così bisogna alzare ancor di più l’asticella”

Un Antonio Conte molto motivato quello che poche ore fa si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Per il tecnico tanti gli argomenti analizzati: dalle difficoltà nell’affrontare una squadra come l’Atalanta e la possibile vittoria del titolo di campione d’inverno, passando per il calciomercato.

“Giocheremo contro un’Atalanta ancora più forte degli scorsi anni. Gasperini ha dato a questa squadra ritmo, intensità e bellezza, per vincere domani si deve ulteriormente alzare la nostra asticella”.

Sul possibile titolo di campione d’inverno: “Questo traguardo non ha valenza, l’unica cosa che conta è chi arriva in alto a fine campionato. Per fare ciò bisogna continuare a vincere contro un’Atalanta che ha la nostra identica idea”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Sulla lite con Capello di pochi giorni fa: “Ognuno guarda il calcio come vuole, il mio ultimo problema, in questo momento, è ascoltare terze persone che parlano davanti alla tv. Sono i dati a confermare la grandezza di ciò che sta facendo questa Inter. Oltre ad essere la miglior difesa, siamo anche il terzo miglior attacco a un gol di distanza dalla Lazio. Non ho mai visto nessuna squadra, in passato, vincere il campionato solo difendendo o attaccando. Serve equilibrio“.

Sul mercato: “In merito a questo tema sono già stato molto chiaro, ne parlerò direttamente a fine sessione. Il mio unico obbiettivo è quello di dover gestire bene con i ragazzi le notizie, molte di queste anche false, che entrano ed escono”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA