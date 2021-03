Inter-Atalanta 1-0, dichiarazioni post-partita Conte: “L’unica cosa che so di avere in tasca sono 40 euro, di certo non lo scudetto”

Termina 1-0 per l’Inter il match contro l’Atalanta valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Ai nerazzurri basta Skriniar per tornare a +6 dalle concorrenti al primato.

Un Antonio Conte molto soddisfatto ha così analizzato il match dei suoi nel post-partita: “Abbiamo vinto una partita importantissima contro una squadra che ho ritenuto fino ad oggi una vera e propria avversaria per lo scudetto. Sappiamo quanto sia forte l’Atalanta, contro di loro sono cadute tante big e se non si presta attenzione si rischia l’imbarcata”.

Inter cinica: “Siamo stati bravi a segnare al primo tiro in porta. C’è però da dire che l’Atalanta ha creato anche meno di noi per quel che concerne gli 1 vs 1. Anzi, le loro massime occasioni sono arrivate da angolo. In toto, quindi, credo la vittoria sia meritata”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Lautaro di sacrificio e il gruppo: “Il toro davvero ha fatto un grande lavoro oggi. Gli ho chiesto di restare più basso, ed ha fatto un’interdizione pazzesca. In più faccio i miei complimenti a gente come Ranocchia e D’Ambrosio, gente che gioca di meno ma che è anima di questo gruppo da anni. Storia simile per Kolarov, che seppur è arrivato quest’anno subito è diventato uomo centrale per lo spogliatoio oltre che per il campo”.

Mezzo scudetto in tasca: “No, in tasca onestamente ho solo 40 euro. Se proprio devo essere sincero questa è l’unica cosa che trovo. Scherzi a parte, i ragazzi sanno che siamo sulla strada giusta, c’è però ancora da spingere”.

