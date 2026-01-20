Inter – Arsenal Diretta Tv e Streaming Live Champions League

Dove vedere Inter – Arsenal in Diretta Tv e Streaming Live, 7° Giornata Champions League, Martedì 20 Gennaio ore 21:00.

A un solo punto dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, l’Arsenal capolista si prepara a difendere il suo percorso perfetto nella fase a Girone.

Martedì sera, i Gunners saranno di scena a San Siro per una sfida di altissimo livello contro l’Inter.

In classifica, le due potenze europee sono divise da sei punti e cinque posizioni, con i nerazzurri determinati a evitare un primato poco desiderabile e a rilanciarsi davanti al proprio pubblico in una notte che può indirizzare il cammino europeo di entrambe.

Martedì sera andrà in scena una sfida ad altissima intensità, dove a dominare potrebbe essere soprattutto l’equilibrio: difesa contro difesa, senza concessioni. Di fronte, infatti, ci saranno le due squadre con i migliori numeri nel reparto arretrato in questa fase di Champions League.

L’Inter ha incassato appena quattro gol complessivi, un dato già di grande livello, ma che risulta comunque inferiore solo a quello dell’Arsenal, fin qui ancora più granitico con un solo gol subito. Numeri che confermano come la partita possa decidersi sui dettagli, con ogni episodio destinato a pesare tantissimo nel risultato finale.

Formazioni Ufficiali di Inter – Arsenal:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Cocchi, Esposito.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta.

A disposizione: Setford, Kepa, White, Gabriel, Ødegaard, Martinelli, Gyökeres, Nørgaard, Madueke, Nwaneri, Havertz, Rice.

Dove vedere Inter – Arsenal in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Inter-Arsenal

Inter-Arsenal Data: Martedi 20 Gennaio 2026

Martedi 20 Gennaio 2026 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra l’Inter di Cristian Chivu e l’Arsenal martedì 20 Gennaio 2026 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Inter- Arsenal in Diretta Streaming suSky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Come arriva l’Inter:

Finalista di Champions League per due volte nell’ultimo decennio, l’Inter ha sfiorato il trofeo sia nel 2023 che nel 2025, confermandosi una delle realtà più solide del panorama europeo. Anche in questa edizione, i nerazzurri avevano iniziato con un rendimento quasi impeccabile: quattro vittorie su quattro nelle prime gare, con appena un gol subito, segnale di una squadra compatta e difficile da scardinare.

Negli ultimi turni, però, la formazione di Cristian Chivu ha perso parte di quell’aura di imbattibilità continentale, incassando due sconfitte consecutive contro Atletico Madrid e Liverpool. Proprio contro gli inglesi è arrivato un ko inatteso a San Siro, deciso da un rigore di Dominik Szoboszlai, episodio che ha sorpreso per dinamica e peso specifico nella corsa alla qualificazione.

Quella battuta d’arresto non ha avuto solo un impatto immediato sulla classifica: la sconfitta contro i campioni della Premier League ha infatti interrotto la striscia di 18 partite senza perdere in casa in Champions League, un dato che racconta quanto fosse diventato difficile uscire indenni dal Meazza in Europa. Inoltre, il momento negativo espone ora l’Inter al rischio di registrare tre sconfitte di fila nella competizione, evento che non si è mai verificato nella storia recente e che rappresenterebbe una statistica pesante per un club dal passato così prestigioso.

Nonostante lo scivolone europeo, la reazione complessiva è stata positiva: dopo quel passo falso, il bilancio dell’Inter nelle ultime otto uscite parla di sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, numeri che riportano stabilità e fiducia. Nel weekend, i nerazzurri hanno trovato un successo prezioso anche in Serie A, battendo l’Udinese 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez, ancora una volta determinante nei momenti chiave.

Il rendimento in campionato resta infatti di altissimo livello: la squadra di Chivu ha vinto cinque delle ultime sei partite di Serie A, consolidando la leadership in classifica davanti a Milan e ai campioni in carica del Napoli. Oltre alla continuità nei risultati, a spiccare è anche la solidità difensiva, con ben quattro clean sheet nelle ultime sei gare, un indicatore chiaro della capacità dell’Inter di controllare i match e proteggere il risultato anche nelle sfide più sporche e combattute.

Come arriva l’Arsenal:

L’unica rete subita dai Gunners in questa fase è arrivata in un contesto comunque irrilevante ai fini del risultato, durante la prova di forza con cui l’Arsenal ha mandato un segnale pesantissimo all’Europa battendo il Bayern Monaco. Successivamente, il successo netto per 3-0 contro il Club Brugge ha spinto la squadra di Mikel Arteta a un passo dal blindare un piazzamento tra le prime otto, traguardo fondamentale per evitare lo spareggio e accedere direttamente alla fase successiva.

Saltare i playoff è un vantaggio enorme, soprattutto per un club impegnato su quattro fronti, dove la gestione delle energie e del calendario può fare la differenza tra arrivare fino in fondo o svuotarsi nel momento decisivo della stagione. In questo senso, anche se la vittoria non è strettamente obbligatoria per l’Arsenal in questa settimana, un eventuale successo rappresenterebbe comunque un risultato storico: sarebbe infatti la settima vittoria consecutiva, un record assoluto per i londinesi in qualsiasi competizione UEFA.

Il momento, però, non è privo di segnali contrastanti. In Premier League, l’Arsenal ha rallentato nelle ultime due uscite, chiudendo con due pareggi a reti inviolate contro Liverpool e Nottingham Forest. Proprio lo 0-0 dell’ultima giornata ha avuto un peso particolare, perché ha interrotto una striscia di 14 trasferte consecutive in gol in tutte le competizioni, confermando come i Gunners, lontano da casa, non sempre riescano a trasformare la qualità di gioco in concretezza sotto porta.

E a proposito di rendimento esterno non sempre convincente, l’Inter ha un precedente recente che alimenta fiducia e ricordi: nella passata fase di Champions, i nerazzurri hanno battuto l’Arsenal 1-0, risultato dal sapore di rivincita dopo la storica sconfitta del 2003-04 a San Siro, quando i Gunners travolsero l’Inter con un pesantissimo 5-1 rimasto nella memoria degli appassionati europei.

Pronostico Inter – Arsenal:

Il recente passato potrebbe ripetersi, soprattutto contro un Arsenal che continua a pagare un’impostazione a tratti troppo lenta e macchinosa nella costruzione del gioco. Quando i ritmi si abbassano e la manovra diventa prevedibile, i Gunners faticano a trovare spazi puliti e occasioni davvero nitide, un limite che pesa ancora di più in un periodo come quello invernale, dove il calendario è fitto e le energie vanno gestite con attenzione.

In questo scenario, un’Inter solida, compatta e in crescita può sfruttare ogni minimo dettaglio a proprio favore. I nerazzurri hanno più motivazioni immediate e, davanti al proprio pubblico, possono colpire un Arsenal che è ormai vicino alla qualificazione agli ottavi e potrebbe non avere l’urgenza di forzare la partita fino all’ultimo. Con queste premesse, la striscia di vittorie europee dei londinesi potrebbe interrompersi proprio a San Siro, in una gara decisa da episodi e da un margine minimo, esattamente come spesso accade nelle notti di Champions più tese.

I migliori bookmaker