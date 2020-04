Inter: accordo tra club, Conte e squadra per taglio stipendi

C’è il sì di Conte, Handanovic e gli altri calciatori dell’Inter in merito a un taglio stipendi. Il tutto verrà concordato, però, quando si saprà di più in merito ad una ripresa o meno del campionato.

Dopo questa clamorosa ondata di coronavirus, che sta colpendo tutto il mondo, non solo le persone ma anche il calcio subirà dei cambiamenti.

Ebbene sì, come già preannunciato da diversi presidenti e dirigenti, ci sarà una netta diminuzione dei prezzi dei cartellini dei calciatori e dell’ammontare degli ingaggi.

Una sorta di cambiamento totale dal punto di vista economico, che potrebbe non partire dalla prossima stagione, ma già da questa.

Sono, infatti, già diversi i calciatori che hanno dato il sì alla propria società in merito ad un taglio netto dello stipendio per quella che è la stagione in corso.

In Italia, il primo club a dare il buon esempio a tutti, sotto questo aspetto, è stato la Juventus. La società di Agnelli ha infatti già da diversi giorni annunciato la posizione della società in merito ad un taglio.

Stessa strada che ad oggi starebbero prendendo anche altre squadre. Una su tutte l’Inter, la quale, proprio da poche ore, sembrerebbe aver pattuito con i propri calciatori e il proprio tecnico una riduzione dei propri compensi.

Ora ci sarà da capire quanto grande sarà questo taglio. Il tutto, come annunciato dall’ANSA, sembrerebbe essere legato da quando, e se, riprenderà il campionato.

Solamente dopo aver saputo ciò, infatti, calciatori, allenatore, staff tecnico e società discuteranno del proprio contratto. L’unica certezza, però, è che tutti, senza obiezioni, si sono resi disponibili a questa riduzione.

