Inter: accordo con la UEFA per nuovo settlement agreement per il Fair Play Finanziario

Il club nerazzurro comunica che la UEFA ha aperto un procedimento riguardo le eccessive spese della squadra milanese e la possibilità di aver sforato i termini del FPF.

Non è stato, di certo, un anno facile per l’Inter che fuori dal campo è stata spesso al centro di alcune situazioni “scomode” in termini economici.

La dirigenza nerazzurra, fin dalla scorsa estate, non aveva mai nascosto l’esigenza di monetizzare il più possibile per rientrare in bilancio e non avere ulteriori perdite.

Anche per questo, l’Inter ha dovuto assistere all’addio di pezzi pregiati come Lukaku, Conte e Hakimi attuando una “mini rifondazione”, ma a quanto pare la UEFA vuole chiarire ulteriormente la situazione del club, specialmente tenendo conto del periodo tra il 2018 e il 2021.

L’Inter, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un comunicato in cui evidenzia l’esigenza della UEFA di svolgere ulteriori indagini con i nerazzurri che auspicano nel firmare un settlement agreement entro fine giugno.

In cosa consisterà l’accordo tra Inter e UEFA? La società nerazzurra avrà alcuni paletti che dovrà rispettare per rientrare nel fair play finanziario entro il 2025.

Chiaro che questo potrebbe inficiare anche sulle prossime sessioni di mercato, ma tutto sarà chiarito al termine delle indagini che sono iniziate già dallo scorso febbraio e che, per ora, confermerebbero il sospetto della UEFA riguardo una violazione del Fair Play Finanziario.

Dal comunicato, comunque, si lascia trapelare ottimismo riguardo la possibilità di accordo con la UEFA senza incappare in ulteriori sanzioni, ma bisognerà determinare i termini del settlement agreement per capire le reali limitazioni della dirigenza dell’Inter.

Già nel 2015, assieme alla Roma, i nerazzurri hanno dovuto affrontare una situazione analoga firmando un accordo fino al 2019 che ha permesso ad entrambe le società di rientrare nei termini.

Dovesse, dunque, essere confermato questo scenario, l’Inter potrebbe dover modificare alcune idee riguardanti il proprio mercato.