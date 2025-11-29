Insigne difende il Napoli e elogia Conte: “Ha già dato mentalità e struttura, serve proteggere la squadra”

Insigne - Stadiosport.it

Lorenzo Insigne è intervenuto per difendere il Napoli dalle critiche piovute nelle ultime settimane, sottolineando come Antonio Conte abbia già portato ordine, mentalità e identità tattica alla squadra, rendendola pienamente competitiva per le posizioni di vertice.

In un’intervista concessa a Viva el Futbol da Napoli, ripresa da TuttoMercatoWeb, l’ex capitano ha invitato tifosi e ambiente alla calma, sottolineando i progressi compiuti sotto la guida del tecnico salentino.

“Conte è una garanzia, Napoli è a due punti dalla vetta”

Insigne ha difeso con decisione il lavoro del nuovo allenatore, ricordando la posizione in classifica degli azzurri.

Secondo le sue parole, la squadra è viva, competitiva e pienamente dentro la lotta per il primo posto.

“Conte è una garanzia. Napoli è a meno due dalla vetta, di cosa stiamo parlando? Se non proteggiamo noi questa squadra, chi lo farà?” ha dichiarato l’ex numero 24, evidenziando come il Napoli abbia già assimilato mentalità e disciplina tattica.

Il chiarimento sull’addio a Napoli e la scelta Toronto

Insigne è poi tornato sul suo addio al Napoli, smentendo le voci secondo cui la sua partenza sarebbe dipesa da ragioni economiche.

“Non ci sono mai stati problemi con i tifosi o con la squadra. Il presidente ha fatto la sua scelta e io ho fatto la mia. Non ho mai chiesto al Napoli i soldi che poi ho guadagnato a Toronto” ha spiegato, aggiungendo che la decisione, pur non essendo stata perfetta dal punto di vista calcistico, è stata positiva per la sua famiglia.

Insigne ora è svincolato: ipotesi Lazio con Sarri

Scaduto il contratto con il Toronto FC, Insigne è attualmente svincolato e sta valutando il suo futuro. Diversi rumors parlano di una possibile futura reunion con Maurizio Sarri alla Lazio, tecnico con cui ha vissuto alcune delle stagioni più brillanti della sua carriera, sia in Italia che in Europa.

L’ex capitano del Napoli sta ora considerando con attenzione le opportunità disponibili, in attesa della proposta giusta per tornare protagonista nel calcio che conta.

