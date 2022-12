Infantino annuncia: “Dal 2025 un Mondiale per club a 32 squadre”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha ufficialmente comunicato che nel 2025 si svolgerà un mondiale per club a 32 squadre.

Infantino annuncia: nel 2025 un mondiale per club a 32 squadre

Durante la conferenza stampa di chiusura dei mondiali in Qatar 2022, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha annunciato il progetto di un Mondiale per Club comprendente i 32 migliori club, che si svolgerà nel 2025. Il progetto era orami in cantiere già da tempo, ma è stato soggetto a molti rallentamenti nel corso del tempo, il presidente ha, dunque, colto l’occasione per annunciare definitivamente il suo avvio, ma senza sbilanciarsi su dove avrà luogo.

Saranno, inoltre, lanciati anche il Mondiale per Club femminile e un mondiale di Futsal femminile. Infantino ci ha tenuto a precisare che, per quanto riguarda la struttura dei calendari che dovranno essere formati, verranno presi in considerazione tutti i fattori per consentire ai giocatori di avere il giusto periodo di riposo tra un match e l’altro.

Due parole sono state spese anche sul tema dei prossimi Mondiali, che avranno luogo per la prima volta nella Storia in tre paesi diversi ovvero Canada, Stati Uniti e Messico. Il presidente della Fifa ha spiegato l’importanza di questa scelta fatta che porterà ad un notevole aumento degli introiti in termini di Broadcasting e sponsorizzazione. Resterà comunque da delineare la struttura dei gironi, se optare per 16 gruppi da 3 squadre oppure 12 gruppi da quattro. Questo sarà uno dei temi sui quali ci concentreremo nelle prossime riunioni, ha fatto sapere il presidente.