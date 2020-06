Indycar, Ferrari potrebbe approdare Oltreoceano nel 2022

Ferrari ha mostrato un certo interesse per la categoria made in U.S.A. delle IndyCar. Stando a quanto riporta il leader della categoria delle corse americane Roger Penske, infatti, la Rossa potrebbe essere in griglia già a partire dalla stagione 2022. Sarà pronta la matrona della Formula 1 ad un simile salto nel vuoto?

IndyCar in trattative con Ferrari nell’ottica del 2022

Se ce lo avessero raccontato, molto probabilmente non ci avremmo creduto. Invece, anche la scuderia più rappresentativa della Formula 1 , la Ferrari, sta iniziando a strizzare l’occhio ad una categoria adrenalinica e lontana dallo standard europeo come l’ IndyCar.

é stato lo stesso leader della categoria statunitense a darne conferma, Roger Penske. Infatti l’ex pilota statunitense ha raccontato di un interesse proprio da parte di Maranello verso l’Indycar.

“Chiaramente ci stiamo guardando attorno per poter aggiungere nuovi costruttori alla categoria. Come avrete già sentito, infatti, ci sono dei colloqui in corso con la Ferrari. Gli italiani, infatti, potrebbero essere interessati ad unirsi alla nostra serie nel 2022, quando ci saranno nuove regole sui motori. Per noi sarebbe una grande risorsa avere un terzo costruttore in IndyCar“- ha dichiarato Penske,riferendosi ad un’aggiunta ai due costruttori già presenti in categoria, quali Chevrolet e Honda.

Le voci a cui si faceva riferimento sono iniziate già verso marzo, insieme alle notizie dell’abbassamento della soglia deò budget cap in Formula 1. La scuderia del Cavallino, infatti, aveva iniziato allora ad ammiccare alla categoria americana, con lo stesso Mattia Binotto che aveva confermato questo interesse.

Nel 2022, infatti, l’IndyCar vedrà sopraggiungere nuove regole riguardo ai motori e questo potrebbe essere il momento ideale per un “novellino” della categoria, come la Ferrari appunto, per aggiungersi in griglia. Nello stesso anno è previsto, inoltre, l’arrivo ma in Formula 1 del team Panthera. Le novità non si fanno attendere, ed il futuro si prospetta sempre più adrenalinico e poliedrico.

