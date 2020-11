Casi Covid-19: positivi Strakosha, Leiva e Immobile della Lazio, Padelli dell’Inter e Zapata del Genoa

Nuove positività sono emerse nelle ultime ore in Serie A. Tre di queste sono molto importanti, dato che riguardano la Lazio impegnata contro la Juventus all’ora di pranzo. Immobile, Strakosha e Leiva sono risultati positivi, dopo la querelle che li ha visti rinunciare le sfide europee ma non quelle di Serie A.

I casi sono in continuo aumento in tutta Italia e il calcio non è risparmiato. Tutti i tesserati sono coinvolti in questa nuova ondata, tra calciatori, presidenti, dirigenti ed allenatori.

Tra quelli che sicuramente destano più scalpore ci sono tre giocatori della Lazio, impegnata nel lunch match contro la Juventus.

L’attaccante partenopeo Ciro Immobile è risultato positivo agli ultimi controlli. Alla fine di una settimana in cui c’è stata la famosa diatriba tra i protocolli nazionali e quelli della federazione europea. Nei primi il calciatore campano risultava negativo, mentre nei secondi era positivo. Da qui la necessità di un protocollo unico, in grado di togliere il minimo dubbio sulla veridicità dei controlli, chiesto dalla Lega nella riunione effettuata venerdì.

I tre calciatori biancocelesti hanno saltato la rifinitura di ieri a Formello. Gli atleti non scesi in campo con i compagni alle 15.30 per l’ultimo allenamento prima della gara. Erano stati dichiarati disponibili dalla Lazio fino alla giornata di ieri, ma poi questa scelta di anticipare l’uscita dalla zona di allenamento ha creato più di qualche dubbio.

Il test ai tre calciatori è stato effettuato presso un altro laboratorio rispetto a quello tradizionale, cioè quello situato ad Avellino. Il risultato è stato diverso, ovvero è stata acclarata la positività dei tre giocatori.

Altre positività sono emerse e riguardano l’Inter. Padelli, il portiere di riserva, che però risulta asintomatico e Zapata, difensore del Genoa.

