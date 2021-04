Ilicic Milan. Il Milan continua a sondare sempre giocatori nuovi. Tra i primissimi obbiettivi c’è Josip Ilicic, giocatore dell’Atalanta. Lo sloveno non sembra nelle condizioni migliori e potrebbe lasciare la Dea. Non solo in Italia, il Diavolo guarda anche all’estero. Armand Laurentè, attaccante del Lorient, è finito nel taccuino di Paolo Maldini.

Dopo la sosta per le nazionali, ritorna il campionato. Ad aprire proprio la giornata di Serie A che anticipa la Pasqua, è il Milan che sfiderà la Sampdoria a San Siro nel lunch match, non con qualche problema. Per i rossoneri gli infortunati sono tanti: tra questi Alessio Romagnoli e Rafael Leao. Al Diavolo servono i tre punti per poter sperare ancora nel sogno scudetto anche se l’Inter ha una partita in meno da recuperare.

La ripresa del campionato, però, non interrompe il Milan che continua a seguire nuovi profili per il prossimo campionato. Restano sempre da capire se ci saranno rinnovi di giocatori come Gianluigi Donnarumma o Hakan Calhanoglu. Intanto la società di Via Aldo Rossi si tutela, cercando in qualche colpaccio che potrebbe rafforzare l’organico per la prossima stagione.

Ilicic Milan, da Pessina a Laurientè

Uno dei primi nomi comparsi ultimamente è quello di Josip Ilicic, trequartista dell’Atalanta. L’ex Fiorentina non sta affrontando il miglior momento della stagione. Qualche screzio con Gian Piero Gasperini e il momento difficile ,che lo ha tenuto lontano dal campo, hanno sicuramente influito sul suo rendimento. La depressione è stata una brutta bestia ma lo sloveno si è sempre dimostrato pronto ed impattante quando è stato chiamato in causa.

La sua qualità non si discute ed è proprio per questo che Paolo Maldini continua a seguirlo. I rossoneri, tra l’altro, hanno anche diritto di proprietà su un altro giocatore dei bergamaschi: Matteo Pessina. Dopo le ottime prestazioni con la maglia del Verona, anche nell’Atalanta non sta deludendo e l’obbiettivo è riportare il centrocampista nel capoluogo lombardo.

Un altro nome, anche se non molto conosciuto, viene dalla Francia: Armand Laurentè, attaccante del Lorient. Il classe 98 ha totalizzato 3 reti e 3 assist in 22 partite. Si tratta solo di una suggestione anche perché il Milan non si è ancora seduto a tavolino con i francesi. Il giocatore piace alla dirigenza e potrebbe essere visto per il dopo Samu Castillejo che è sempre più lontano dalla squadra di Stefano Pioli.

