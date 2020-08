Ilaria D’Amico lascia la conduzione calcistica dopo 23 anni

Svolta nella carriera di Ilaria D’Amico: la storica conduttrice di Sky Sport, impegnata in approfondimenti su Serie A e Champions League, ha annunciato di voler intraprendere un nuovo progetto professionale nell’ambito di un’intervista concessa al Corriere della Sera:

“Dopo 23 anni di sport, 18 dei quali solo su Sky, ho deciso di cambiare. Avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione. Sento il desiderio di rodarne una nuova, farle fare giri e lanciarla. Sky vuole puntare sull’informazione e l’attualità: l’idea è quella di una prima serata che diventi poi un appuntamento fisso. Appena ne abbiamo parlato, in azienda, ho sentito il richiamo della foresta: mi ha aiutato ad uscire dalla mia comfort zone”.

Qualunque sia questo nuovo progetto che si prepara ad approcciare, la conduttrice ci ha tenuto a precisare che non lascerà completamente il mondo del calcio: La passione resta e non escludo di fare qualche incursione, quando ci saranno grandi eventi. Del resto ormai non c’è posto dove vada senza che mi facciano domande sul calcio, panettiere compreso”.

Ilaria D’Amico può essere considerata una vera “fuoriclasse” per ciò che riguarda il giornalismo sportivo “in rosa”: la sua professionalità e preparazione hanno contribuito a ridisegnare l’immaginario e far cadere i preconcetti che caratterizzavano una professione considerata, tradizionalmente, una prerogativa solo maschile.

