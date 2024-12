Il Real Madrid alza al cielo la Coppa Intercontinentale battendo il Pachuca 3-0 con Carlo Ancelotti che diventa così l’allenatore più vincente della storia del Blancos.

Il Real Madrid vince la Coppa Intercontinentale

Ancora una volta il Real Madrid porta a casa un altro grande trofeo da aggiungere alla già più che fornita bacheca privata. Nella serata di ieri sera infatti, i Blancos hanno disputato nella cornice del Lusail Stadium in Qatar la finale di Coppa Intercontinentale contro gli avversari del Pachuca alla fine della quali i Blancos si sono imposti con un punteggio netto di 3-0 grazie alle firme di Vinicus, Bellingham e Rodrygo.

Con questo ennesimo trofeo della sua immensa carriera da allenatore, Carlo Ancelotti è entrato definitivamente nella storia del Real Madrid, non che non lo fosse già, ma il tecnico italiano con la vittoria di questo nuovo titolo ha totalizzato la bellezza di 15 titoli vinti con le Merengues, superando di fatti Miguel Munoz fermo a 14, il quale allenò il Real tra il 1960 e il 1974.

Con una tale bacheca privata, piena di successi con il gruppo madrileno, Ancelotti, dunque, resterà inevitabilmente nel cuore dei tifosi del Real per molto tempo, venendo ricordato come uno dei tecnici più vincenti della storia del club spagnolo. Il tecnico italiano, inoltre, proprio nelle scorse settimane era stato al centro di voci di mercato che lo avrebbero visto a fine stagione separarsi dal Real, complice anche l’andamento non proprio costante in Campionato e in Liga, ma con l’ennesimo successo messo in tasca e ancora due competizioni all’attivo, non è da escludere che Ancelotti possa aggiornare a fine stagione il suo palmares, decidendo di prolungare ulteriormente il proprio contratto con i Blancos in scadenza il prossimo giugno 2026.

